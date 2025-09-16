Новини
Авто »
Kia показа най-луксозния си модел правен някога

Kia показа най-луксозния си модел правен някога

16 Септември, 2025 15:18 1 074 4

  • kia-
  • carnival-
  • лимузина-
  • лукс

За момента той ще се продава само в родината на компанията

Kia показа най-луксозния си модел правен някога - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Луксозната Kia Carnival Hi Limousine, популярен миниван на пазари като Корея и Китай, претърпя значително обновяване за моделната 2026 година. Автомобилът възприема най-новия стил от обновения стандартен Carnival, с по-ръбати форми с нови фарове, по-квадратна решетка и задни светлини по цялата ширина. Най-отличителната му черта остава удължената част на покрива, която осигурява допълнителна височина на интериора и е проектирана да подобри аеродинамиката.

Kia показа най-луксозния си модел правен някога

Обновеният модел предлага три варианта на интериора: четири, седем или девет места. Най-високият клас четириместен Signature предлага премиум изживяване с отделни столове, които включват сгъваеми подложки за крака, накланящи се облегалки, функция за масаж и специален масажор за крака. Други висококачествени характеристики включват 21,5-инчов заден екран, монтиран на покрива, 7-инчов сензорен контролер, безжични зарядни подложки, хладилник и опционална аудио система Bose с 12 високоговорителя. За 2026 година Kia също така е подобрила интериора с по-дебели стелки, нови шевове на завесите и функция за запаметяване на осветлението в салона. Качеството на возене на четириместната версия е подобрено с нови амортисьори и по-ниска височина на седалките.

Kia показа най-луксозния си модел правен някога

За първи път Carnival Hi Limousine се предлага с самозареждаща се хибридна задвижваща система, която се състои от 1,6-литров турбо двигател с мощност 242 к.с. Тя се предлага заедно със съществуващия 3,5-литров V6 бензинов двигател, който развива 290 к.с. 2,2-литровият дизелов вариант от стандартния Carnival не се предлага.

2026 Kia Carnival Hi Limousine вече може да се поръча в Корея. Цената започва от 63,27 милиона KRW (около 44 хиляди евро) за новата деветместна версия Noblesse с V6 двигател и достига 97,80 милиона KRW (около 68 хиляди евро) за флагманския четириместен хибриден модел Signature.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🛞🛞🛞

    5 2 Отговор
    Kia е една от най-бързо обезценяваните коли 😁

    15:28 16.09.2025

  • 2 ТИГО

    5 1 Отговор
    Абе хубава е ма гледах Мерц -Спринтер Klassen е там ми спря часовника

    Коментиран от #4

    15:35 16.09.2025

  • 3 Мемфис

    0 4 Отговор
    Mercedes e еталонът, всичко останало е реплика!

    15:47 16.09.2025

  • 4 Оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "ТИГО":

    Ееее ти пък сравни Мерцедес с раКИА :-D нямат нищо общо, това на снимката си е посредствен микробус, леко излъскан отвътре.

    15:58 16.09.2025