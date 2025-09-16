Kia показа най-луксозния си модел правен някога

Луксозната Kia Carnival Hi Limousine, популярен миниван на пазари като Корея и Китай, претърпя значително обновяване за моделната 2026 година. Автомобилът възприема най-новия стил от обновения стандартен Carnival, с по-ръбати форми с нови фарове, по-квадратна решетка и задни светлини по цялата ширина. Най-отличителната му черта остава удължената част на покрива, която осигурява допълнителна височина на интериора и е проектирана да подобри аеродинамиката.

Обновеният модел предлага три варианта на интериора: четири, седем или девет места. Най-високият клас четириместен Signature предлага премиум изживяване с отделни столове, които включват сгъваеми подложки за крака, накланящи се облегалки, функция за масаж и специален масажор за крака. Други висококачествени характеристики включват 21,5-инчов заден екран, монтиран на покрива, 7-инчов сензорен контролер, безжични зарядни подложки, хладилник и опционална аудио система Bose с 12 високоговорителя. За 2026 година Kia също така е подобрила интериора с по-дебели стелки, нови шевове на завесите и функция за запаметяване на осветлението в салона. Качеството на возене на четириместната версия е подобрено с нови амортисьори и по-ниска височина на седалките.

За първи път Carnival Hi Limousine се предлага с самозареждаща се хибридна задвижваща система, която се състои от 1,6-литров турбо двигател с мощност 242 к.с. Тя се предлага заедно със съществуващия 3,5-литров V6 бензинов двигател, който развива 290 к.с. 2,2-литровият дизелов вариант от стандартния Carnival не се предлага.

2026 Kia Carnival Hi Limousine вече може да се поръча в Корея. Цената започва от 63,27 милиона KRW (около 44 хиляди евро) за новата деветместна версия Noblesse с V6 двигател и достига 97,80 милиона KRW (около 68 хиляди евро) за флагманския четириместен хибриден модел Signature.