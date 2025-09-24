Новини
Бъдещето на достъпната електромобилност тепърва започва: Kia подготвя ултрабюджетния EV1

Бъдещето на достъпната електромобилност тепърва започва: Kia подготвя ултрабюджетния EV1

24 Септември, 2025 11:14 615 3

Корейската марка ще предложи още по-евтин вариант, за да се конкурира ефективно с китайците

Бъдещето на достъпната електромобилност тепърва започва: Kia подготвя ултрабюджетния EV1 - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Във времена, когато китайски производители като BYD, MG и Geely завладяват европейския пазар с достъпни електрически автомобили, традиционните играчи се изправят пред предизвикателството да запазят конкурентоспособността си. Kia е една от компаниите, които активно обмислят отговора на тази тенденция, като планират пускането на ултрабюджетен електрически модел – EV1.

Според европейския ръководител на Kia, Марк Гедрих, компанията е изправена пред дилема: да създаде наистина евтин електрически автомобил, без да прави компромис с качеството и функционалността. Големите инвестиции в технологии и софтуер все още затрудняват създаването на ултрабюджетен модел, който да е едновременно достъпен и висококачествен. Поради тази причина, окончателното решение за EV1 зависи от финансовата осъществимост и рентабилността на проекта.

Въпреки несигурността около EV1, Kia вече има ясна стратегия за разширяване на портфолиото си от достъпни електромобили. През февруари 2026-а компанията ще пусне електрическия кросоувър EV2 на пазара в Словакия, с начална цена от около 30 000 евро (35 500 долара). Това го прави по-достъпен от сегашния модел EV3, който стартира от 35 990 евро.

Въпреки че EV3 е абсолютен хит, оглавявайки класациите за продажби на дребно във Великобритания и заемайки челните места в Европа, Kia разбира, че трябва да предложи още по-евтин вариант, за да се конкурира ефективно с китайските марки.

Гедрих подчертава, че Kia ще пусне EV1 само ако производството му е печелившо. Компанията не желае да жертва рентабилността и стабилността си в името на по-ниска цена. Тази предпазливост е разбираема, като се има предвид нуждата от поддържане на имиджа на марката като производител на качествени и надеждни автомобили.

Предстои да видим дали Kia ще намери баланса между достъпност и качество, за да пусне на пазара така очаквания EV1 и да се противопостави на агресивния натиск от китайските конкуренти. Едно е сигурно – битката за бъдещето на достъпната електромобилност тепърва започва.


  • 1 Тати ми обеща колело

    4 0 Отговор
    Ама друг път. И този така - ще пуснем евтин автомобил само ако печелим от него. Тоест няма да пуснем.

    11:19 24.09.2025

  • 2 Абе,

    5 0 Отговор
    егати" евтинията" е тази количка за голф ...

    11:21 24.09.2025

  • 3 Иван Ангелов

    5 0 Отговор
    Не е по-достъпен от Дачия Спринг, която пък не е достатъчно достъпна за средния българин. Не, че иска да си я купи, де.
    Ако искат да качат хората на електромобили, цената трябва да бъде максимум 20 хиляди евро за кола с размерите на Голф и пробег 500 км с едно зареждане.
    Но ел. колите няма да решат кризата с климата, която се създава от богатите социопати и свръхбогатите психопати, които се смятат за много велики и заслужили и презират обикновените хора.

    11:28 24.09.2025