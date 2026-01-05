Ето го: Новото Mitsubishi Pajero 2026 беше показано за първи път в официални тийзъри (ВИДЕО)

Легендата се завръща, а въздухът около Mitsubishi внезапно се насити с мирис на прах от Дакар и високооктанова носталгия. Японската марка пусна кратко, но наелектризиращо видео, посветено на славното наследство на Ralliart, което завършва с кадър, способен да разтупти сърцето на всеки офроуд ентусиаст. Макар името да не се произнася директно, силуетът в полумрака не оставя място за съмнение – кралят на пресечените терени, Pajero, се подготвя за своето голямо възкресение.

Видеото е майсторски изграден емоционален мост между миналото и бъдещето. Редуват се кадри от епични победи в Световния рали шампионат и безмилостните пясъци на Африка, кулминиращи с триумфа на Triton в азиатското крос-кънтри рали през 2025 г. И точно тогава, сред сенките, се появява той – масивен, ръбест и подчертано брутален. Новият SUV демонстрира мускулести форми, вертикални LED светлини и висок силует, който крещи „рамкова конструкция“, а не просто поредният градски кросоувър за пред мола.

Въпреки че японците пазят мълчание дали това е наследникът на пълноразмерния флагман или следващото поколение на Pajero Sport, техническият пъзел започва да се нарежда. Очаква се машината да стъпи върху доказаното и здраво шаси на новия пикап L200. Под скулптурния преден капак най-вероятно ще боботи 2,4-литровият турбодизел с 204 конски сили, съчетан с осемстепенен автомат. А за тези, които не признават пътища, системата Super Select 4WD с всички нейни блокажи и бавни предавки ще бъде верният съюзник в калта.

Символиката тук е огромна. Оригиналният Pajero, познат още като Montero и Shogun, ковеше своята репутация в продължение на четири десетилетия и записа рекордните 12 победи в рали Дакар. Появата на новия силует веднага след архивните кадри на бойните прототипи е ясно послание: Mitsubishi се завръща към корените си и е готово отново да диктува правилата там, където асфалтът свършва.

Всички погледи сега са насочени към автомобилния салон в Токио. Моментът за този тийзър не е избран случайно и е много вероятно именно там да видим пълния блясък на новото поколение. Дали Pajero ще си върне титлата на непобедим господар на офроуда, предстои да разберем съвсем скоро, но едно е сигурно – духът на Ralliart е жив и по-гладен за приключения от всякога. Вижте и самото видео.