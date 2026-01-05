Новини
Авто »
Ето го: Новото Mitsubishi Pajero 2026 беше показано за първи път в официални тийзъри (ВИДЕО)

Ето го: Новото Mitsubishi Pajero 2026 беше показано за първи път в официални тийзъри (ВИДЕО)

5 Януари, 2026 13:47 1 114 2

  • mitsubishi-
  • pajero

Видеото е майсторски изграден емоционален мост между миналото и бъдещето

Ето го: Новото Mitsubishi Pajero 2026 беше показано за първи път в официални тийзъри (ВИДЕО) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Легендата се завръща, а въздухът около Mitsubishi внезапно се насити с мирис на прах от Дакар и високооктанова носталгия. Японската марка пусна кратко, но наелектризиращо видео, посветено на славното наследство на Ralliart, което завършва с кадър, способен да разтупти сърцето на всеки офроуд ентусиаст. Макар името да не се произнася директно, силуетът в полумрака не оставя място за съмнение – кралят на пресечените терени, Pajero, се подготвя за своето голямо възкресение.

Видеото е майсторски изграден емоционален мост между миналото и бъдещето. Редуват се кадри от епични победи в Световния рали шампионат и безмилостните пясъци на Африка, кулминиращи с триумфа на Triton в азиатското крос-кънтри рали през 2025 г. И точно тогава, сред сенките, се появява той – масивен, ръбест и подчертано брутален. Новият SUV демонстрира мускулести форми, вертикални LED светлини и висок силует, който крещи „рамкова конструкция“, а не просто поредният градски кросоувър за пред мола.

Въпреки че японците пазят мълчание дали това е наследникът на пълноразмерния флагман или следващото поколение на Pajero Sport, техническият пъзел започва да се нарежда. Очаква се машината да стъпи върху доказаното и здраво шаси на новия пикап L200. Под скулптурния преден капак най-вероятно ще боботи 2,4-литровият турбодизел с 204 конски сили, съчетан с осемстепенен автомат. А за тези, които не признават пътища, системата Super Select 4WD с всички нейни блокажи и бавни предавки ще бъде верният съюзник в калта.

Символиката тук е огромна. Оригиналният Pajero, познат още като Montero и Shogun, ковеше своята репутация в продължение на четири десетилетия и записа рекордните 12 победи в рали Дакар. Появата на новия силует веднага след архивните кадри на бойните прототипи е ясно послание: Mitsubishi се завръща към корените си и е готово отново да диктува правилата там, където асфалтът свършва.

Всички погледи сега са насочени към автомобилния салон в Токио. Моментът за този тийзър не е избран случайно и е много вероятно именно там да видим пълния блясък на новото поколение. Дали Pajero ще си върне титлата на непобедим господар на офроуда, предстои да разберем съвсем скоро, но едно е сигурно – духът на Ralliart е жив и по-гладен за приключения от всякога. Вижте и самото видео.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ч. Н. Г. !

    1 1 Отговор
    Знам, че празниците бяха дълги, ама не е ли време да се вземем в ръце; - Тонът на статията е толкова приповдигнат, че явно е ... "от снощи".
    Реалността е, че Мицубиши е в колапс и няма как да оцелее, освен на японския пазар, може би ...

    14:07 05.01.2026

  • 2 ох мале пак ли неграмотници

    1 0 Отговор
    пак някой не знае български а го сложили заглавия да пише… тийзър …. такова дъно не е имало в историята ни!

    14:57 05.01.2026