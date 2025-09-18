Новини
18 Септември, 2025 13:34 1 319 15

Народното събрание обнови автопарка си със 70 автомобила

Ето в какви коли ще се возят родните депутати от тази седмица - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Родните народни представители ще получат 70 чисто нови автомобила до няколко дни, като голяма част от тях вече са регистрирани. Всички нови автомобили са Skoda, като 57 от тях са от флагманския модел Superb, а други 13 са от електрическия Enyaq.

Електрическите модели са във версия 85 с един електромотор, който доставя 285 к.с. на предната ос и може да измине над 570 километра с едно зареждане. Всички поръчани автомобили са в черен цвят и разполагат с опции като Дoпълнитeлнитe дoпълнитeлнo oбeзшyмявaнe, paзлични acиcтeнти зa вoдaчa и мexaнични щopи нa зaднитe cтpaнични cтъĸлa.

По-луксозния Superb също е изцяло в черен цвят с бензинов 2.0-литров мотор и мощност от 265 конски сили. Тук задвижването е на четирите колела с автоматична седемстепенна трансмисия, а част от екстрите включват масаж на предните седалки, LED матрични фарове, кожен салон и други.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Данко Харсъзина

    11 4 Отговор
    Шкода. Оптимален избор.

    13:40 18.09.2025

  • 2 Възраждане

    3 7 Отговор
    И защо не Москвич? Ние от Възраждане призоваваме фашистките Шкоди да се опожарят и да се осигурят на народните представители 8 броя Москвич.

    13:44 18.09.2025

  • 3 пожелание

    7 2 Отговор
    А трябваше и 5-6 катафалки с всички екстри да си купят , и със здраве да си ги ползват

    13:44 18.09.2025

  • 4 Директора👨‍✈️

    4 4 Отговор
    Браво!
    Най-накрая една смислена покупка, а не S класи и т.н.

    13:48 18.09.2025

  • 5 таксиджия 🚖

    2 6 Отговор
    И защо беше този неистов вой като обявиха новината преди няколко дни!? Купили са Шкода, евтино и здраво. Вий кво искахте!?

    Коментиран от #7

    13:59 18.09.2025

  • 6 Време е такива по затворите!

    12 0 Отговор
    А трябват ли им автомобили, защо са 240, колко млрд. харчат на година, какво работят освен кражбите и сверите на влияние в корупцията и мн.др.!

    14:02 18.09.2025

  • 7 Оги

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "таксиджия 🚖":

    Здраво?! Я пак? Шкода здраво? Фолксваген здраво?! Пхххахахахахахахахааааа.

    14:02 18.09.2025

  • 8 Анализ

    3 2 Отговор
    Пак Ши$ко ще прибере комисионната на тая "депутатска радост ", като на полицеските...

    14:09 18.09.2025

  • 9 Някой

    2 0 Отговор
    Добре поне, че са Шкоди по 80 000 лева едната, че можеше както в предишни години да са Мерседеси или БМВ по 200 000 едната.
    Странно защо Народното събрание не си е купило пътнически 8 местни бусове?

    Коментиран от #11

    14:16 18.09.2025

  • 10 Хаха

    0 0 Отговор
    О-добре Рено Метан седан син металик 😁

    Коментиран от #12

    14:16 18.09.2025

  • 11 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    БМВ-тата са за преторианците от МВР-то разбираш ли 😁

    14:18 18.09.2025

  • 12 Меган

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Хаха":

    Меган

    14:18 18.09.2025

  • 13 Мафията ще се вози на към свети Петър

    3 0 Отговор
    Лек ви път крадливи мафиоти!

    14:19 18.09.2025

  • 14 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Шкодилак? Няма ли беемвета? Или те са само за мклиционерите? Нито един джигит не хванаха по магистралите а хвръкнаха сума пари за скъпа марка автомобили. Да се продадат и да км се закупят грей уол и хавал

    14:21 18.09.2025

  • 15 Естествено

    0 0 Отговор
    Как без масаж след цял ден на нивата. Но все пак мисля , че ще е о по добре да ги н масажираме със сопи вече

    14:22 18.09.2025