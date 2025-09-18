Ето в какви коли ще се возят родните депутати от тази седмица

Родните народни представители ще получат 70 чисто нови автомобила до няколко дни, като голяма част от тях вече са регистрирани. Всички нови автомобили са Skoda, като 57 от тях са от флагманския модел Superb, а други 13 са от електрическия Enyaq.
Електрическите модели са във версия 85 с един електромотор, който доставя 285 к.с. на предната ос и може да измине над 570 километра с едно зареждане. Всички поръчани автомобили са в черен цвят и разполагат с опции като Дoпълнитeлнитe дoпълнитeлнo oбeзшyмявaнe, paзлични acиcтeнти зa вoдaчa и мexaнични щopи нa зaднитe cтpaнични cтъĸлa.
По-луксозния Superb също е изцяло в черен цвят с бензинов 2.0-литров мотор и мощност от 265 конски сили. Тук задвижването е на четирите колела с автоматична седемстепенна трансмисия, а част от екстрите включват масаж на предните седалки, LED матрични фарове, кожен салон и други.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
13:40 18.09.2025
2 Възраждане
13:44 18.09.2025
3 пожелание
13:44 18.09.2025
4 Директора👨✈️
Най-накрая една смислена покупка, а не S класи и т.н.
13:48 18.09.2025
5 таксиджия 🚖
Коментиран от #7
13:59 18.09.2025
6 Време е такива по затворите!
14:02 18.09.2025
7 Оги
До коментар #5 от "таксиджия 🚖":Здраво?! Я пак? Шкода здраво? Фолксваген здраво?! Пхххахахахахахахахааааа.
14:02 18.09.2025
8 Анализ
14:09 18.09.2025
9 Някой
Странно защо Народното събрание не си е купило пътнически 8 местни бусове?
Коментиран от #11
14:16 18.09.2025
10 Хаха
Коментиран от #12
14:16 18.09.2025
11 Хаха
До коментар #9 от "Някой":БМВ-тата са за преторианците от МВР-то разбираш ли 😁
14:18 18.09.2025
12 Меган
До коментар #10 от "Хаха":Меган
14:18 18.09.2025
13 Мафията ще се вози на към свети Петър
14:19 18.09.2025
14 ООрана държава
14:21 18.09.2025
15 Естествено
14:22 18.09.2025