Родните народни представители ще получат 70 чисто нови автомобила до няколко дни, като голяма част от тях вече са регистрирани. Всички нови автомобили са Skoda, като 57 от тях са от флагманския модел Superb, а други 13 са от електрическия Enyaq.

Електрическите модели са във версия 85 с един електромотор, който доставя 285 к.с. на предната ос и може да измине над 570 километра с едно зареждане. Всички поръчани автомобили са в черен цвят и разполагат с опции като Дoпълнитeлнитe дoпълнитeлнo oбeзшyмявaнe, paзлични acиcтeнти зa вoдaчa и мexaнични щopи нa зaднитe cтpaнични cтъĸлa.

По-луксозния Superb също е изцяло в черен цвят с бензинов 2.0-литров мотор и мощност от 265 конски сили. Тук задвижването е на четирите колела с автоматична седемстепенна трансмисия, а част от екстрите включват масаж на предните седалки, LED матрични фарове, кожен салон и други.