Skoda стартира производство на автомобили с матова боя

Skoda Auto представи електрическия кросоувър Elroq RS в нов матово сив цвят. Това е първият модел на марката, който използва тази иновативна технология за матово покритие. За да се постигне този ефект, екипи от специалисти на Skoda са работили съвместно с доставчици, като са тествали множество варианти за боядисване, провеждали са симулации и са усъвършенствали процесите, за да гарантират високото качество на покритието.

Матовият ефект се постига с прозрачен лак, който е обогатен със специален матиращ агент, съдържащ наночастици от силициев диоксид. Тези частици се издигат до повърхността на лака и разпръскват светлината в различни посоки, като създават дълбок визуален ефект. Според Pavel Saska, координатор по планирането на бояджийския цех, това ултраматово покритие намалява нивото на гланц и визуално задълбочава матовия ефект.

За да се предпази каросерията по време на транспортиране, се използва специално покритие, което покрива целия автомобил, вместо конвенционалните защитни фолиа. Собствениците на лимитираната серия Elroq RS получават подробни инструкции в ръководството за употреба, като се предупреждават да не полират автомобила, да не го третират с вакса или други восъчни продукти.

Elroq RS е флагманската версия от линията Elroq. Тя е оборудвана с два електрически двигателя с обща мощност 340 к.с., които осигуряват ускорение от 0 до 100 км/ч за 5,4 секунди. Максималната скорост е ограничена до 180 км/ч. Въпреки спортните си характеристики, кросоувърът има впечатляващ пробег до 550 км според цикъла WLTP благодарение на батерия с капацитет 84 кВтч, която може да се зареди от 10% до 80% само за 26 минути. За по-голям комфорт, моделът разполага с адаптивно DCC окачване, джанти до 21 инча и специални режими на шофиране, които осигуряват оптимален баланс между динамика и комфорт при дълги пътувания.