Наследникът на Kia Ceed дебютира в Европа

Наследникът на Kia Ceed, новият и авангарден хечбек K4, ще се появи в европейските шоуруми преди края на годината. Въпреки че автомобилът се произвежда в завод в Мексико, в Европа ще се продава само версията с хечбек каросерия, където се позиционира като пряк конкурент на Volkswagen Golf.

За европейските клиенти K4 предлага избор между по-малък базов двигател и по-мощен вариант с турбокомпресор. Моделът от базов клас се задвижва от 1,0-литров двигател с турбокомпресор, който генерира 115 к.с.. Този двигател се предлага стандартно с шестстепенна ръчна скоростна кутия, която осигурява по-традиционно шофиране за ентусиастите. Налична е и версия с мек хибриден двигател, при която ръчната скоростна кутия е заменена с седемстепенна скоростна кутия. За тези, които търсят повече мощност, Kia предлага 1,6-литров турбо двигател, наличен в две версии: 150 к.с. и 180 к.с.. И двете по-мощни версии са съчетани изключително с двойно съединение. Kia потвърди също, че през 2026 година в европейската гама ще бъде въведена изцяло хибридна задвижваща система.

В пряко сравнение с основния си конкурент, Volkswagen Golf, Kia K4 може да се похвали с по-просторно вътрешно пространство. Междуосието му от 2720 мм е с цели 100 мм по-дълго от това на Golf, което според Kia води до най-голямото пространство за краката на задните седалки в класа. K4 предлага и по-голям багажник в стандартната си версия, с обем 438 литра в сравнение с 381 литра при Golf. Въпреки това, трябва да се отбележи, че батерията на версията с мек хибриден двигател значително намалява тази практичност, като намалява багажното пространство до само 328 литра.

В салона на K4 доминира модерен, високотехнологичен панорамен дисплей. Тази конфигурация се състои от 12,3-инчов приборен панел, 5,3-инчов дисплей за климатичната система и голям 12,3-инчов сензорен екран за инфоразвлекателната система. Всички модели са оборудвани със стандартни безжични Apple CarPlay и Android Auto, както и с AI гласов асистент. По-високите нива на оборудване включват безжично зарядно устройство за телефон за допълнително удобство, а аудиофилите имат възможност да надстроят до премиум аудио система Harman Kardon.