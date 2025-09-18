Новини
Авто »
Наследникът на Kia Ceed дебютира в Европа

Наследникът на Kia Ceed дебютира в Европа

18 Септември, 2025 20:31 455 2

  • kia-
  • ceed-
  • k4-
  • -
  • европа

Моделът пристига с авангарден стайлинг

Наследникът на Kia Ceed дебютира в Европа - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Наследникът на Kia Ceed, новият и авангарден хечбек K4, ще се появи в европейските шоуруми преди края на годината. Въпреки че автомобилът се произвежда в завод в Мексико, в Европа ще се продава само версията с хечбек каросерия, където се позиционира като пряк конкурент на Volkswagen Golf.

Наследникът на Kia Ceed дебютира в Европа

За европейските клиенти K4 предлага избор между по-малък базов двигател и по-мощен вариант с турбокомпресор. Моделът от базов клас се задвижва от 1,0-литров двигател с турбокомпресор, който генерира 115 к.с.. Този двигател се предлага стандартно с шестстепенна ръчна скоростна кутия, която осигурява по-традиционно шофиране за ентусиастите. Налична е и версия с мек хибриден двигател, при която ръчната скоростна кутия е заменена с седемстепенна скоростна кутия. За тези, които търсят повече мощност, Kia предлага 1,6-литров турбо двигател, наличен в две версии: 150 к.с. и 180 к.с.. И двете по-мощни версии са съчетани изключително с двойно съединение. Kia потвърди също, че през 2026 година в европейската гама ще бъде въведена изцяло хибридна задвижваща система.

Наследникът на Kia Ceed дебютира в Европа

В пряко сравнение с основния си конкурент, Volkswagen Golf, Kia K4 може да се похвали с по-просторно вътрешно пространство. Междуосието му от 2720 мм е с цели 100 мм по-дълго от това на Golf, което според Kia води до най-голямото пространство за краката на задните седалки в класа. K4 предлага и по-голям багажник в стандартната си версия, с обем 438 литра в сравнение с 381 литра при Golf. Въпреки това, трябва да се отбележи, че батерията на версията с мек хибриден двигател значително намалява тази практичност, като намалява багажното пространство до само 328 литра.

Наследникът на Kia Ceed дебютира в Европа

В салона на K4 доминира модерен, високотехнологичен панорамен дисплей. Тази конфигурация се състои от 12,3-инчов приборен панел, 5,3-инчов дисплей за климатичната система и голям 12,3-инчов сензорен екран за инфоразвлекателната система. Всички модели са оборудвани със стандартни безжични Apple CarPlay и Android Auto, както и с AI гласов асистент. По-високите нива на оборудване включват безжично зарядно устройство за телефон за допълнително удобство, а аудиофилите имат възможност да надстроят до премиум аудио система Harman Kardon.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сър Мастър Бейтс

    1 0 Отговор
    Те губят! Ръчна скоростна кутия само на базовия двигател ще отблъсне много клиенти. 180 кс. с ръчна скоростна кутия би бил не лош мек хотхеч за ентусиасти.

    20:49 18.09.2025

  • 2 Хапопои

    1 0 Отговор
    Добре изглежда, 2021 щях да си купя спорниджа, но заради ковид нямаха доставки. Харесват ми, трябва да се види и на живо, но дизайна е добър, сега и цената, ако е поносима и 39 000лв. може и да мине номера. Ситроен тази година пуснаха евтини модели по 30-35к, дачия има и тя... да видим.

    20:53 18.09.2025