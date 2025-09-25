Върховният лукс: Mercedes-Maybach S 680 V12 Edition - златното сбогуване с една легенда

Mercedes-Benz официално вдигна завесата пред една от най-ексклузивните си лимитирани серии – Mercedes-Maybach S 680 V12 Edition. Представен на 23 септември 2025 година във внушителната крепост Микеланджело в Чивитавекия, Италия, този модел е не просто автомобил, а истинско въплъщение на лукса, дългогодишната традиция на V12 двигателите и безкомпромисната индивидуалност. Серията е строго лимитирана до 50 бройки и е предназначена за най-избраните световни пазари.

V12 Edition отдава почит на легендарните модели Maybach Zeppelin от началото на 20-ти век, които също са били синоним на иновации и статус, въвеждайки първия сериен 12-цилиндров двигател Maybach през 30-те години. Сега, тази лимитирана серия съчетава историческото наследство с най-модерните технологии.

24-каратово злато и два пъти повече време за боядисване

Това, което прави V12 Edition наистина уникален, са неговите външни и вътрешни покрития, създадени в рамките на програмата за персонализация MANUFAKTUR.

Екстериорът впечатлява с двуцветна схема: горната част на каросерията е в MANUFAKTUR Olive Metallic, а долната част – в Obsidian Black Metallic. Двете зони са разделени от фина контрастна ивица в Hightech Silver Metallic. Процесът на нанасяне на това многослойно покритие отнема до десет работни дни, което е двойно повече от стандартната двуцветна схема на Maybach. Визията е завършена от ковани 5-спицови джанти в маслиненозелен цвят.

Акцентът е поставен върху ексклузивната емблема на C-колоната. Тя представлява своеобразен 24-каратов златен „медал“, вдъхновен от украсата на капака на Maybach Zeppelin DS 8. Златната вложка е с V-образен мотив, символизиращ V-образното разположение на цилиндрите на двигателя, обграден от диамантено гравиран 12-секционен пръстен. Подобни златни вложки украсяват и интериора, като тези на централната конзола изискват до седем работни дни ръчна обработка.

Салон за крале

Интериорът е изцяло подчинен на високото майсторство. Той е обшит с висококачествена кожа Nappa в цвят Saddle Brown, комбинирана с декоративни елементи от гланцов орехов фурнир. Воланът е ръчно изработен с дървено покритие, изискващо часове бижутерска работа.

Таванът на кабината е изпълнен с ромбовиден бод, а ексклузивността е допълнително подчертана от бродерии, златни акценти и плака с надпис „1 от 50“. Клиентите получават и специални аксесоари, включващи сребърни чаши за шампанско Robbe & Berking с гравиране, ръчно изработен ключ с подаръчна кутия от MANUFAKTUR и специален ключодържател.

Сърцето на лукса: Двигателят V12

Под капака на Mercedes-Maybach S 680 V12 Edition бие добре познатото 6-литрово бензиново сърце V12 (5 980 куб. см), което генерира впечатляващите 612 к.с. и 900 Нм въртящ момент. Този внушителен силов агрегат осигурява ускорение от 0 до 100 км/ч само за 4,5 секунди, а максималната скорост е електронно ограничена на 250 км/ч.

Технически, автомобилът е на нивото на абсолютен флагман, разполагащ със задвижване на всички колела, завиване на задните колела, активно окачване E-ACTIVE BODY CONTROL за максимален комфорт, както и технология за активно шумопотискане. Мултимедийната система MBUX използва пет големи дисплея (някои с OLED технология) за интуитивно управление на всички функции.

Mercedes-Maybach S 680 V12 Edition е не просто кола, а движещо се произведение на изкуството, което завинаги ще остане част от пантеона на най-луксозните и желани автомобили.