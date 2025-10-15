Mercedes тихомълком пенсионира Night View Assist

Mercedes-Benz, марката, която дълги години бе синоним на инженерна изтънченост и въвеждането на нови стандарти за безопасност, е предприела тиха, но забележима стъпка. Без гръмки пресконференции, германският концерн е извадил от списъка с опции една от най-емблематичните си технологии – системата за нощно виждане Night View Assist.

Представена за първи път в средата на този век, тази система бързо се превърна в символ на техническото превъзходство на S-класата. Използвайки инфрачервени камери и специални прожектори, тя позволяваше на водача буквално да „проглежда в тъмнината“, като подчертаваше силуетите на пешеходци и животни на пътя върху екрана на арматурното табло. По-късно, усъвършенстваната версия Night View Assist Plus дори имаше способността да „осветява“ хората с насочен сноп светлина, създавайки ефект, близък до театрален прожектор.

За дългогодишните собственици на Mercedes, тази функция беше повече от полезен инструмент – тя беше част от една специална философия, съчетаваща прецизност и емоционално въздействие. Сега, в новите модели, включително флагманската S-класа и електрическия EQS (моделна година 2025), колоната "Night View Assist" вече липсва в каталога с допълнително оборудване.

Причините за края на Night View Assist са сложни и отразяват глобални промени в автомобилната индустрия, където рационалността надделява над демонстративната технология.

1. Цена и сложност: Системата винаги е била скъпа за производство и поддръжка. Инфрачервените камери, специализираните лампи, отделните процесори и сложната система за калибриране изискваха сериозна поддръжка. От друга страна, в градски условия с добро осветление, повечето шофьори просто не я използваха. Практическата полза се оказа по-малка от разходите за разработка и сервиз.

2. Настъплението на умните фарове: Функцията за нощно виждане на практика беше заменена от по-модерни, по-евтини и по-бързи технологии. Съвременните матрични LED фарове, адаптивното управление на дългите светлини, както и радарните и LiDAR системи, комбинирани с автоматичното аварийно спиране, вече осигуряват същото или по-високо ниво на безопасност. Вместо да предупреждава водача, съвременният автомобил просто реагира автоматично на опасността.

3. Регулации и рискове: Технологиите, използващи инфрачервени излъчватели и дисплеи, изискват сложна сертификация. Всяка грешка в разпознаването на обект може да доведе до съдебни искове. Автоматичното спиране или мониторингът на пешеходци са много по-лесни за стандартизиране и изпълняват регулаторните изисквания по-ефективно.

4. Ерата на електрификацията: В ерата на електромобилите, всеки килограм тегло и всеки цент себестойност са от значение. Допълнителните камери, сензори, процесори и дисплеи усложняват архитектурата и намаляват производствената ефективност. В стремежа си към оптимизация, Mercedes-Benz, подобно на своите конкуренти, е принуден да намали броя на уникалните и сложни компоненти.

Изчезването на Night View Assist е показателно за промяната в културата на купувачите. Днес приоритетът не е демонстративният технологичен трик, а надеждността, автономността и рационалната полезност. Клиентите търсят функции, които работят незабележимо, но гарантират безопасност – дори и да не предлагат емоционалния „уау ефект“ на киносалон в автомобила.

Въпреки това, технологията не е изчезнала напълно. Някои премиум модели, особено в гамата на Porsche или части от Volkswagen Group, все още предлагат нощно виждане за клиенти, които често пътуват по неосветени междуградски пътища. Но за основната маса производители, тази някога авангардна функция вече е твърде скъп лукс.