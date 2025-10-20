На ход е свръхлуксозна версия на G-класата

Полското студио Carlex Design, известно със своите екстравагантни тунинг проекти, представи уникална модификация на Mercedes-AMG G63. Този автомобил е част от ексклузивната лимитирана серия Himalaya, която моментално предизвика сензация не само с дизайна си, но и с цената си – тя достига колосалните 1,7 милиона долара.

Проектът Himalaya не е просто тунинг; той е концепция за „обратен реставраторски модел“. Идеята е да се вземе един модерен автомобил с най-новите технологии и да се трансформира стилистично, за да възкреси класическата естетика от минали десетилетия. Серията включва само седем автомобила, като всеки от тях е уникална интерпретация. Освен Mercedes-AMG G63, в луксозната гама влизат и модели като Rolls-Royce Cullinan, Bentley Bentayga, Lamborghini Urus, Aston Martin DBX, Range Rover Vogue и Ferrari Purosangue.

Основната отличителна черта на този Mercedes-AMG G63 Himalaya е неговото лаково покритие. Екстериорът е боядисан чрез смесване на около един килограм диамантен прах с бял емайл. Резултатът е дълбок перлен блясък, който променя нюансите си в зависимост от ъгъла на светлината, наподобявайки студеното сияние на снежните планински върхове.

Процесът на нанасяне на тази скъпа боя е изключително прецизен и се извършва изцяло на ръка, тъй като цената на материала се измерва в десетки хиляди долари. Според Carlex Design, само етапът на боядисване е отнел около три седмици.

Външният вид е допълнен с мащабен widebody комплект, включващ масивни удължени арки, нови брони с хромирани акценти, класическа радиаторна решетка и ретро емблеми. Ексклузивните джанти са комбинирани с гуми с бели странични стени, което засилва препратката към дизайна на класическите високопроходими автомобили от средата на 20-ти век.

Интериорът на G-класата Himalaya е обявен за "шедьовър на майсторството". Централен елемент е употребата на уникалната кожа Himalaya, изработена от крокодилска кожа. Този изключително рядък и скъп материал е същият, който легендарната модна къща Hermès използва за своите емблематични чанти Birkin. Тази кожа е използвана за предните седалки и централната задна седалка.

Останалите повърхности са облицовани с комбинация от бяла и кафява кожа, а таванът е покрит с ръчно шита алкантара. Всеки детайл – от декоративните вложки до сложните шевове – е изработен ръчно, превръщайки интериора в уникално произведение на изкуството.

Carlex Design подчертава, че този Mercedes-AMG G63 е единствен по рода си и няма да бъде възпроизвеждан серийно. Вдъхновението за цялата серия Himalaya идва от величието и чистотата на Хималаите, като студиото се стреми да предаде усещане за величие и спокойствие чрез комбинацията от скъпи материали, цветове и текстури. Трудоемкостта на ръчното производство – което може да отнеме до шест месеца за сглобяването на целия автомобил – оправдава изключителната цена и подчертава, че основната цел е създаването на уникални произведения, съчетаващи изкуство и индивидуалност.