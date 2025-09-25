Официално: Audi Q9 пристига през 2026-а с ДВГ

След години на спекулации, най-накрая има официално потвърждение: Audi се готви да представи най-големия си SUV до момента – Audi Q9. Моделът ще се появи на пазара през 2026 година, като целта му е да се позиционира директно срещу утвърдени луксозни пълноразмерни конкуренти като BMW X7 и Mercedes-Benz GLS.

Шефът по развитието на Audi, Джефри Буко, заяви пред Automobilwoche, че Q9 ще дебютира заедно с изцяло новото поколение на Audi Q7. Q7, който е на пазара вече десетилетие и претърпя два фейслифта, също ще бъде освежен, за да остане конкурентоспособен в сегмента на X5 и GLE.

И двата нови модела – Q9 и новото Q7 – ще бъдат базирани на архитектурата Premium Platform Combustion (PPC). Тази платформа е създадена да работи с гъвкава гама от задвижвания, включително бензинови, дизелови, меки хибриди и plug-in хибриди. Същата основа ще бъде използвана и за бъдещите версии на Audi A5, Q5 и A6.

Интересен е фактът, че въпреки бурното развитие на електромобилите, Audi и Porsche коригират своите амбициозни планове за пълна електрификация. Джефри Буко не влезе в детайли относно задвижванията, но потвърди, че двигателите с вътрешно горене ще продължат да играят ключова роля през следващото десетилетие. Audi се отказа от целта си да премине изцяло към електрически превозни средства от 2032 година, докато Porsche също потвърди ангажимента си към V8 двигателите до 30-те години на века.

Q9 няма да бъде единственият нов луксозен SUV с ДВГ в портфолиото на Volkswagen Group. Porsche също работи върху триредов SUV, който първоначално е бил планиран като изцяло електрически, но е преосмислен. Той ще бъде пуснат първоначално с бензинови двигатели и plug-in хибридни опции, като електрическата версия е отложена.

Тази стратегическа диверсификация – да не се залага само на един тип задвижване – е разумен ход, като се имат предвид разнообразните изисквания на клиентите по света. Дори нишови модели като следващите поколения на Porsche Boxster и Cayman ще продължат да предлагат бензинови двигатели във високите нива на оборудване, въпреки че основната им линия ще стане електрическа.

Залагането отново на ДВГ може да се окаже мъдър ход, особено в светлината на дебатите около забраната на ЕС за продажба на нови бензинови и дизелови автомобили от 2035 година. Решението подлежи на преразглеждане преди края на тази година, като има доклади, че plug-in хибридите биха могли да продължат да се произвеждат и след крайния срок.

Големите конкуренти на Audi също оказват сериозен натиск за отмяна или смекчаване на забраната. Главният изпълнителен директор на Mercedes-Benz, Ола Калениус, предупреди, че европейската автомобилна индустрия се движи "с пълна скорост към стена", а колегата му от BMW, Оливър Ципсе, заяви, че забраната "може да убие индустрията". Така и с появата на Audi Q9 през 2026 година е ясен знак, че луксозният сегмент все още има нужда от големи и мощни бензинови SUV-та.