Новини
Авто »
Официално: Audi Q9 пристига през 2026-а с ДВГ

Официално: Audi Q9 пристига през 2026-а с ДВГ

25 Септември, 2025 14:39 957 4

  • audi-
  • q9

Въпреки бурното развитие на електромобилите, Audi и Porsche коригират своите амбициозни планове за пълна електрификация

Официално: Audi Q9 пристига през 2026-а с ДВГ - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

След години на спекулации, най-накрая има официално потвърждение: Audi се готви да представи най-големия си SUV до момента – Audi Q9. Моделът ще се появи на пазара през 2026 година, като целта му е да се позиционира директно срещу утвърдени луксозни пълноразмерни конкуренти като BMW X7 и Mercedes-Benz GLS.

Шефът по развитието на Audi, Джефри Буко, заяви пред Automobilwoche, че Q9 ще дебютира заедно с изцяло новото поколение на Audi Q7. Q7, който е на пазара вече десетилетие и претърпя два фейслифта, също ще бъде освежен, за да остане конкурентоспособен в сегмента на X5 и GLE.

И двата нови модела – Q9 и новото Q7 – ще бъдат базирани на архитектурата Premium Platform Combustion (PPC). Тази платформа е създадена да работи с гъвкава гама от задвижвания, включително бензинови, дизелови, меки хибриди и plug-in хибриди. Същата основа ще бъде използвана и за бъдещите версии на Audi A5, Q5 и A6.

Интересен е фактът, че въпреки бурното развитие на електромобилите, Audi и Porsche коригират своите амбициозни планове за пълна електрификация. Джефри Буко не влезе в детайли относно задвижванията, но потвърди, че двигателите с вътрешно горене ще продължат да играят ключова роля през следващото десетилетие. Audi се отказа от целта си да премине изцяло към електрически превозни средства от 2032 година, докато Porsche също потвърди ангажимента си към V8 двигателите до 30-те години на века.

Q9 няма да бъде единственият нов луксозен SUV с ДВГ в портфолиото на Volkswagen Group. Porsche също работи върху триредов SUV, който първоначално е бил планиран като изцяло електрически, но е преосмислен. Той ще бъде пуснат първоначално с бензинови двигатели и plug-in хибридни опции, като електрическата версия е отложена.

Тази стратегическа диверсификация – да не се залага само на един тип задвижване – е разумен ход, като се имат предвид разнообразните изисквания на клиентите по света. Дори нишови модели като следващите поколения на Porsche Boxster и Cayman ще продължат да предлагат бензинови двигатели във високите нива на оборудване, въпреки че основната им линия ще стане електрическа.

Залагането отново на ДВГ може да се окаже мъдър ход, особено в светлината на дебатите около забраната на ЕС за продажба на нови бензинови и дизелови автомобили от 2035 година. Решението подлежи на преразглеждане преди края на тази година, като има доклади, че plug-in хибридите биха могли да продължат да се произвеждат и след крайния срок.

Големите конкуренти на Audi също оказват сериозен натиск за отмяна или смекчаване на забраната. Главният изпълнителен директор на Mercedes-Benz, Ола Калениус, предупреди, че европейската автомобилна индустрия се движи "с пълна скорост към стена", а колегата му от BMW, Оливър Ципсе, заяви, че забраната "може да убие индустрията". Така и с появата на Audi Q9 през 2026 година е ясен знак, че луксозният сегмент все още има нужда от големи и мощни бензинови SUV-та.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един

    7 0 Отговор
    Ще им дойде акъла, че електрификацията може да е само част от мобилността - т.е. част от портфолиото, и че утопичните глупости на брюксел са разрушителни за европейската икономика и особено автомобилостроене

    14:50 25.09.2025

  • 2 фон дер Л@ino

    6 0 Отговор
    Европейската комися преосмисли позицията си и от 2035 г в ЕС ще забрани продажбите на електрически и водородни автомобили. От 2035 г. ще може да се продават само дизелови и бенсинови автомобили с произход САЩ

    14:59 25.09.2025

  • 3 Палец нагоре

    5 0 Отговор
    Така и трябва. ДВГ технологията се развива в правилна посока, хибридите са бъдещето.

    14:59 25.09.2025

  • 4 Софийски селянин,

    5 0 Отговор
    А бе като го гледам на снимката ми мяза на голяма сапунерка...
    Къв е тоя маркетингов дизайн..?

    15:12 25.09.2025