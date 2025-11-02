Новини
Audi-то, което се превърна в истински асфалтов хищник

2 Ноември, 2025 13:00

То е дело на ABT Sportsline и е на база на наточеното Audi SQ5

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Светът на тунинга отново затаи дъх! Прочутите специалисти от ABT Sportsline, легендарното студио, посветило живота си на усъвършенстването на автомобилите от немската марка, представиха своя най-нов, наточен кросоувър – Audi SQ5 Power S. Това не е просто козметична намеса, а дълбока трансформация, която превръща компактния SUV в истински асфалтов хищник.

Двигател

Проектът, наречен ABT Power S, е базиран на най-новото Audi SQ5 с неговия внушителен V6 двигател. Под предния капак се крие същият 3.0-литров V6 агрегат с два турбокомпресора, но инженерите на ABT са направили истинско чудо с него. Чрез прецизен тунинг, мощността е скочила от стандартните 367 конски сили до внушителните 440 к.с., а максималният въртящ момент е увеличен от 550 Нм до впечатляващите 600 Нм. Като финален щрих е добавен и по-шумен спортен ауспух, който гарантира, че никой няма да пропусне присъствието на този звяр.

Ходови характеристики

Макар максималната скорост на Audi SQ5 ABT да е останала електронно ограничена на 250 км/ч (типично за немските автомобили), динамиката обаче е драматично подобрена. Ускорението до сто вече отнема по-малко от 4.5 секунди – време, което е достойно за чистокръвни спортни купета, а не за SUV-та. За да бъде овладяна тази брутална мощ, окачването на кросоувъра също е изцяло преработено, като каросерията е снижена с цели 45 мм, което гарантира по-добро сцепление и по-стабилно поведение в завои.

Екстериор

Визуално, новото Audi SQ5 ABT се отличава с агресивен бодикит, който подчертава спортния му характер. В задната част впечатление правят масивният дифузьор и новият спойлер на покрива. Външният вид е завършен с монтажа на огромни 22-инчови алуминиеви джанти ABT Sport Evo, обути в нископрофилни гуми с размер 255/35 ZR22. Този комплект несъмнено привлича погледите и е ясен знак, че автомобилът не е просто стандартно Audi Q5.

Интериор

Интериорът на Audi SQ5 е останал до голяма степен непроменен – въпреки всичко, той вече е на високо ниво. Добавени са нови стелки за пода, а за да не бъде забравена принадлежността към елита на тунинга, при отваряне на вратата логото на ABT се проектира на земята, създавайки дискретен, но категоричен уау-ефект.

Цялостният тунинг пакет на Audi SQ5 от ABT Sportsline се оценява на приблизително 20 000 евро, като студиото предлага и възможност за избор на отделни компоненти – бодикит, джанти или само пакет за двигателя.


