Audi-то, което се превърна в истински асфалтов хищник

Светът на тунинга отново затаи дъх! Прочутите специалисти от ABT Sportsline, легендарното студио, посветило живота си на усъвършенстването на автомобилите от немската марка, представиха своя най-нов, наточен кросоувър – Audi SQ5 Power S. Това не е просто козметична намеса, а дълбока трансформация, която превръща компактния SUV в истински асфалтов хищник.

Двигател

Проектът, наречен ABT Power S, е базиран на най-новото Audi SQ5 с неговия внушителен V6 двигател. Под предния капак се крие същият 3.0-литров V6 агрегат с два турбокомпресора, но инженерите на ABT са направили истинско чудо с него. Чрез прецизен тунинг, мощността е скочила от стандартните 367 конски сили до внушителните 440 к.с., а максималният въртящ момент е увеличен от 550 Нм до впечатляващите 600 Нм. Като финален щрих е добавен и по-шумен спортен ауспух, който гарантира, че никой няма да пропусне присъствието на този звяр.

Ходови характеристики

Макар максималната скорост на Audi SQ5 ABT да е останала електронно ограничена на 250 км/ч (типично за немските автомобили), динамиката обаче е драматично подобрена. Ускорението до сто вече отнема по-малко от 4.5 секунди – време, което е достойно за чистокръвни спортни купета, а не за SUV-та. За да бъде овладяна тази брутална мощ, окачването на кросоувъра също е изцяло преработено, като каросерията е снижена с цели 45 мм, което гарантира по-добро сцепление и по-стабилно поведение в завои.

Екстериор

Визуално, новото Audi SQ5 ABT се отличава с агресивен бодикит, който подчертава спортния му характер. В задната част впечатление правят масивният дифузьор и новият спойлер на покрива. Външният вид е завършен с монтажа на огромни 22-инчови алуминиеви джанти ABT Sport Evo, обути в нископрофилни гуми с размер 255/35 ZR22. Този комплект несъмнено привлича погледите и е ясен знак, че автомобилът не е просто стандартно Audi Q5.

Интериор

Интериорът на Audi SQ5 е останал до голяма степен непроменен – въпреки всичко, той вече е на високо ниво. Добавени са нови стелки за пода, а за да не бъде забравена принадлежността към елита на тунинга, при отваряне на вратата логото на ABT се проектира на земята, създавайки дискретен, но категоричен уау-ефект.

Цялостният тунинг пакет на Audi SQ5 от ABT Sportsline се оценява на приблизително 20 000 евро, като студиото предлага и възможност за избор на отделни компоненти – бодикит, джанти или само пакет за двигателя.