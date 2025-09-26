Skoda 110-R се завърна със задно предаване

Skoda възкреси един от най-известните си модели, купето 110 R, в нова виртуална концепция като част от дизайнерската си серия „Icons Get a Makeover”. Модерната интерпретация прилага дизайнерския език „Modern Solid” на компанията към класическото купе със задно задвижване, превръщайки го в елегантен електромобил.

Вместо ретро визия, концепцията е решително модерна, с изчистени повърхности и детайли като извити фарове и стопове, аеродинамични джанти и странични камери, които заменят традиционните огледала. Дизайнът отдава фина почит на своя предшественик с функционални вентилационни отвори под задните странични прозорци, които напомнят за оригиналните вентилационни отвори на двигателя, монтирани в задната част, и ретро емблемата „S 110 R“ на задната част. Оригиналният 1,1-литров двигател, монтиран отзад, е заменен с хипотетичен електрически мотор, който би се стремил да запази лекотата на автомобила, подобно на оригинала, който тежи едва 880 кг.

Оригиналната Skoda 110 R е произвеждан между 1970 и 1980 година, като са продадени над 57 000 бройки въпреки високата му цена. Той е бил оборудван с 52-конен двигател, задвижващ задните колела чрез четиристепенна ръчна скоростна кутия, като ускорението от 0 до 100 км/ч е отнемало 19 секунди.

Въпреки интригуващия дизайн, производствена версия е малко вероятна поради няколко пазарни фактора. Сегментът на купетата непрекъснато се свива, а изцяло електрическата конфигурация би ограничила още повече привлекателността му. В крайна сметка Skoda едва ли ще успее да привлече достатъчно купувачи на луксозни спортни автомобили, за да направи такъв нишов проект жизнеспособен.