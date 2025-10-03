Хибриден шестцилиндров двигател за следващите Boxster и Cayman

С напускането на производствената линия на последните модели Boxster и Cayman от настоящото поколение през октомври тази година, нов слух предизвика вълна от реакции сред ентусиастите. Porsche потвърди двойна стратегия за следващия 718. Първоначалните опасения на феновете за бъдеще, в което ще има само електромобили, бяха донякъде успокоени, тъй като към изцяло електрическите версии – които бяха първоначалният план – ще се присъединят и модели с двигатели с вътрешно горене. Интересното е, че именно добрите старомодни модели с двигатели с вътрешно горене ще бъдат позиционирани като „топ“ клас, коронясвайки гамата над чисто електрическите автомобили.

Последните новини от фабриката правят нещата приятно сложни. Според информациите, следващото поколение 718 ще поеме по пътя на електрификацията, като ще възприеме T-Hybrid конфигурацията, видяна за първи път в най-новото 911 GTS. Този ход е проява на инженерна прагматичност, която не само намалява разходите за разработка, но и умело се справя с тесните ограничения на платформата.

Важно е да се отбележи, че дните на четирицилиндровия двигател изглежда са приключили. Според информациите Porsche не желае да актуализира 2.0-литровия турбо двигател, за да отговори на строгите изисквания на Euro 7 за емисиите. Това означава, че следващите високопроизводителни 718 вероятно ще се задвижват изключително от шестцилиндров двигател, по-конкретно 3,6-литров агрегат, който е малко по-къс от неелектрифицираните двигатели на 911, което го прави идеален за по-малките шасита на спортните автомобили. Това завръщане към шест цилиндъра, особено за „топ“ моделите, би трябвало да зарадва верните фенове.

Притесненията относно добавената маса от хибридното оборудване изглеждат минимални. Докладът на Autocar предполага, че влиянието на T-Hybrid системата върху теглото ще бъде незначително, със сигурност много по-малко от това на изцяло електрическите варианти. За сравнение, хибридната конфигурация на 911 GTS, която включва батерия с капацитет 1,9 kWh и електрически мотор/турбо, добавя минимално тегло. Следователно, теглото на хибридните Boxster и Cayman също трябва да бъде малко по-високо, като се запазва легендарната им маневреност.

Тъй като решението да се запазят спортните автомобили с бензинови двигатели не беше част от първоначалния план, моделите с шестцилиндров двигател няма да се появят скоро. Въпреки че производството на излизащия от производство модел приключва сега, техните преки заместители не са очаквани да се появят на пазара преди края на десетилетието. Когато най-накрая се появят, Porsche може да ги позиционира като духовни наследници на прочутите модели Boxster Spyder RS и Cayman GT4 RS, фокусирани върху пистата, в съответствие с новото им място на върха на йерархията на производителността.

Междувременно, изцяло електрическият 718 остава твърдо в графика за пускане на пазара. Детайлите все още са оскъдни, но е потвърдено, че EV версиите ще споделят основата си с предстоящия производствен модел, представен от Audi Concept C. Тази споделена платформа в рамките на Volkswagen Group ще бъде основата за ново поколение електрически спортни автомобили, като Audi запазва своя TT-подобен EV за тази ниша, оставяйки сегмента на бензиновите/хибридните автомобили на 718.