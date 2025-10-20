Сензация от Щутгарт: Porsche патентова нов, радикално различен W12 двигател

В свят, доминиран от електрификацията, Porsche подготвя истинска механична сензация. Компанията от Щутгарт шокира индустрията, като подаде патент за нова архитектура на 12-цилиндров двигател с W-конфигурация. Този агрегат е коренно различен от всички познати досега решения в рамките на Volkswagen Group и представлява сериозна инженерна иновация.

Разликата между VR6 и истинско W

Досегашният емблематичен W12 двигател, който намери място в модели на Bentley и Volkswagen, беше базиран на два съединени VR6 блока. Това означаваше два реда цилиндри с тесен ъгъл, сглобени под по-широк ъгъл, което правеше конфигурацията по-скоро „WW“ или „двоен V“.

Новият патент на Porsche описва архитектура, която е геометрично точна буква W, формирана от три отделни реда цилиндри. Тази конфигурация, според подадения миналата година и публикуван сега документ, е разработена с цел намаляване на механичните загуби и повишаване на общата ефективност на разположението.

Инженерни детайли за максимална ефективност

Ключовият елемент в патента е дизайнът, фокусиран върху оптимизиране на въздушния поток.

Три реда цилиндри: Новата архитектура позволява по-голяма свобода при проектирането на цилиндровите глави и газоразпределението.

Оптимизация на всмукателния тракт: В документа се посочва, че всмукателните отвори на всяка цилиндрова глава са свързани към общ въздушен пленум (air plenum), който е разположен централно върху горната част на двигателя. Този пленум практически покрива целия двигател и осигурява на въздуха най-краткия и директен път към всмукателните клапани, елиминирайки ненужните завои.

По-добро пълнене и охлаждане: Минимизирането на загубите на налягане при всмукване, в комбинация с прякото навлизане на въздуха, подобрява пълненето на цилиндрите (volumetric efficiency). Освен това, ясното разделяне на всмукателната и изпускателната зона допринася за по-добро термично управление и стабилност на агрегата при екстремни натоварвания.

Потенциал за рекордна мощност

Porsche не крие амбициите си. Инженерите разглеждат възможността за интегриране на три турбокомпресора или механични компресора – технически изключително сложно, но потенциално революционно решение за повишаване на мощността.

Ако тази концепция бъде реализирана, новият W12 има потенциала да надмине дори легендарния 6.0-литров W12 на Bentley, който в своята финална версия за Mulliner Batur развиваше 740 к.с. (552 kW) и 1000 Нм въртящ момент. Този потенциал превръща новия двигател в сериозен претендент за титлата най-мощният бензинов агрегат в историята на Porsche.

Бъдещето на W-конфигурациите

Въпреки че Bentley официално се сбогува със своя W12 през юли 2024 г., патентът на Porsche подсказва, че Volkswagen Group не е готова да се откаже от сложните и емоционални многоцилиндрови конфигурации.

Интересен факт е, че разработената архитектура може да бъде адаптирана към различен брой цилиндри. Това отваря вратата за потенциално създаване на нови силови агрегати не само за Porsche, но и за Bugatti, които исторически използват W16 двигатели.

Идеята за нов W12 от Porsche е едновременно носталгична по класическите двигатели и новаторска от инженерна гледна точка, като демонстрира, че високата механика ще остане ключова част от ДНК-то на марката, дори и в прехода към електрификация.