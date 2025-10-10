Серийният автомобил, който се зарежда най-бързо в света, ще се продава и у нас

Вчера ви споделихме новината, че китайската марка Zeekr стъпва на българския пазар, а днес стана ясно, че новият Zeekr 001 е не само по-мощен и има по-дълъг пробег, но и се зарежда много по-бързо. Електромобилът поддържа мегаватово зареждане.

Според уебсайта Carscoops, обновеният електрически автомобил Zeekr 001 2026 се зарежда най-бързо от всички производствени модели. Новият Zeekr 001 има 900-волтова архитектура и модерна батерия с капацитет 95 kWh, която поддържа ултрабързо зареждане с капацитет до 1140 kW.

В този режим зареждането от 10 до 80% отнема само 7 минути, което не е много по-дълго от зареждането на бензинов автомобил. В момента нито един сериен електрически автомобил не е способен да се зарежда толкова бързо.

С тази батерия Zeekr 001 има пробег от 710 км. Агрегатът с 912 конски сили и задвижване на всички колела му позволява да ускорява до 100 км/ч за 2.83 секунди и да достига максимална скорост от 280 км/ч.

Електрическият автомобил Zeekr 001 2026 може да бъде поръчан и с по-голяма батерия от 103 kWh. Пробегът в този случай е 762 км, а бързото зареждане до 80% отнема 10 минути.

Разбира се, подобно бързо зареждане изисква оборудване с подходяща мощност. Китай обаче вече е започнал да инсталира ултрабързи зарядни станции с мощност 1300 kW. У нас обаче, както се досещате, такива липсват.