Обявени са най-надеждните марки автомобили

9 Януари, 2026 10:56

Consumer Reports изброява 10-те най-надеждни автомобилни марки

Радослав Славчев

В света на автомобилите, където маркетинговите обещания често звучат твърде хубаво, за да са истина, класацията на Consumer Reports остава един от малкото обективни ориентири за качество. Свежият доклад за 2025 година вече е факт, подреждайки производителите според железни критерии: реални пътни изпитания, безкомпромисни оценки за безопасност и най-важното – откровената обратна връзка от хиляди собственици.

На върха на хранителната верига, със завиден резултат от 82 точки, се настани Subaru

Японският бранд успя да изпревари конкуренцията, залагайки на изпитани компоненти и консервативен подход към иновациите, който очевидно се отплаща. Според експертите, тайната на успеха тук се крие в постоянството – докато други експериментират с недоказани технологии, Subaru рафинира своите системи за сигурност и задвижване до съвършенство.

Германският колос BMW дели първото място по точки, но се подрежда веднага след лидера, доминирайки категорично в премиум сегмента. Баварците успяха да опровергаят мита, че сложните европейски машини са по-чупливи, демонстрирайки експлоатационен живот, който оставя далеч зад гърба си останалите производители от Стария континент. Веднага след тях, на почетното трето място, се изкачва Porsche, което доказва, че спортният дух и луксът могат да вървят ръка за ръка с високата надеждност.

Десетката на най-стабилните играчи се допълва от обичайните заподозрени от Азия и Америка. Honda и Toyota продължават да бъдат еталон за спокойствие на пътя, плътно следвани от луксозното подразделение Lexus и американския Lincoln. Корейците от Kia и Hyundai затвърждават позициите си като сериозен претендент за титлата „най-здрав масов автомобил“, а Acura и Tesla затварят елитния списък. Изглежда, че битката за доверието на купувачите вече не се печели само с конски сили и екрани, а с обещанието, че колата ви няма да ви предаде в най-неподходящия момент.


  • 1 Ааа

    3 3 Отговор
    Китайските кен еф и къде са в схемата

    11:03 09.01.2026

  • 2 Не разбирам

    1 0 Отговор
    Занимавах се автоморга няколко години ,Субару се реже лесно като салам ,а трите премиума най трудно ,незнам кое му е здравото ,освен системите

    11:07 09.01.2026

  • 3 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Мерцедесаджиите да не четат, техните легени не влизат в тая категория

    11:20 09.01.2026

  • 4 123456

    0 0 Отговор
    BMW най-сигурно - списъка със сервизи вече го има и на гърба на седалките , освен в книжката на колата , няма как да останеш на пътя ! И имаш пет пъти безплатно викане на пътна помощ ! на година !

    11:44 09.01.2026