Първи поглед към новото комби на Dacia

Румънската марка Dacia, която отдавна излезе от сянката на бюджетната сивота, подготвя поредния си хит, този път за пазара на семейни автомобили. Далеч в миналото останаха дните на спартанското оборудване и недодялания дизайн от зората на хилядолетието. Днес брандът от групата Renault демонстрира самочувствие, насочвайки поглед директно към територията на утвърдени играчи като Octavia.

В момента по европейските пътища се провеждат интензивни изпитания на нов, интригуващ модел, който обещава да съчетае практичността на комбито с коравия характер на модерните кросоувъри. Проектът, известен под кодовото име C-Neo, залага на визуална идентичност, заимствана от новите Duster и Bigster. Предницата е доминирана от характерните LED светлини и масивна решетка, които вече се превърнаха в запазена марка на новата ера за румънците.

Истинската изненада обаче е запазена за задната част

Там откриваме смело дизайнерско решение с хоризонтална светлинна лента, пресичаща цялата широчина на капака, в чийто център гордо свети надписът Dacia. С дължина от около 4.6 метра, този нов модел ще предложи пространство, което сериозно ще разклати позициите на конкурентите в С-сегмента, предлагайки повече "кола за парите си" – философия, която се превърна в религия за марката.

Под обвивката се крие гъвкавата архитектура CMF-B, която ще позволи на новото комби да се възползва от най-съвременните хибридни технологии на групата. Базовите версии вероятно ще разчитат на пъргавия 1.2-литров турбо мотор със 130 к.с., но истинският интерес е насочен към хибридната система. Тя комбинира 1.8-литров атмосферен двигател с електрическа мощност за общо 155 к.с., като няма да липсват и варианти със задвижване на четирите колела – или чрез механичен съединител, или чрез иновативен електрически мотор на задната ос.

Очаква се серийната версия да се появи под светлините на прожекторите през втората половина на 2026 година. Тогава ще разберем дали Dacia ще предложи и по-класическа версия с нисък клиренс, или ще заложи изцяло на приключенския дух и офроуд визията, които в момента диктуват модата в индустрията. Едно е сигурно – времето на скучните бюджетни комбита официално приключи, дори и за бюджетни марки, като Dacia.