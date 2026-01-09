Тази Toyota Yaris е толкова специална, че може да си я купите само след като спечелите от лотарията

Toyota отново вдигна летвата в сегмента на спортните хечбеци с глобалното представяне на GR Yaris Morizo RR на автосалона в Токио. Вземайки името си от високопроизводителния вариант Lexus LBX и псевдонима на Акио Тойода в състезанията, тази хардкор еволюция преминава от усъвършенстван в състезания прототип към строго ограничена серия. Макар да запазва емблематичния 1,6-литров турбокомпресор с три цилиндъра, който развива мощност от 300 к.с. и въртящ момент от 400 Нм, Morizo RR е по-скоро упражнение по радикално намаляване на теглото и аеродинамична ефективност, отколкото просто игра с конски сили.

Външният вид на Morizo RR прилича на списък с характеристики за фабрично произведена машина за състезания. Инженерите са оборудвани шасито с обширно задно крило от въглеродни влакна, агресивен преден сплитер и специално изработени странични престилки, за да генерират значителна аеродинамична сила при висока скорост. За да се намали още повече теглото, колата е оборудвана с лек капак от въглеродни влакна и ексклузивни матови бронзови джанти, всичко това в нова, впечатляваща цветова гама „Gravel Khaki”, подчертана от жълти спирачни апарати. Поради агресивния аеродинамичен профил, окачването е напълно оптимизирано, за да осигурява постоянна амортизация върху неравните, високочестотни неравности на пистата Нюрбургринг, гарантирайки, че гумите остават залепени за асфалта при екстремни завои.

Механичните ентусиасти ще забележат значителна промяна в логиката на системата за задвижване на четирите колела GR-Four. Toyota официално премахна стандартния режим „Gravel”, който традиционно използваше разпределение на въртящия момент 53:47, и го замени със специален режим „Morizo”. Тази нова настройка фиксира разпределението на мощността в перфектно съотношение 50:50 между предната и задната част, отразявайки поведението на вече премахнатия режим Track на оригиналния автомобил за по-неутрален и предвидим баланс на управлението. Електрическото сервоуправление също е прекалибрирано, за да предоставя по-комуникативна обратна връзка, преодолявайки разликата между действията на водача и реакцията на предната част.

Кокпитът е претърпял подобна целенасочена ревизия, подчертана от специално изработен волан с по-малък диаметър, облечен в алкантара и подчертан с жълти акценти. Разположението на интериора е усъвършенствано с вдъхновени от моторспорта превключватели за аудио и круиз функции, заедно със специален TFT дисплей, който дава приоритет на телеметрията за новия режим на шофиране Morizo. Въпреки това, най-значителната пречка за притежаването на автомобила е неговата изключителна рядкост. Toyota ще ограничи глобалното производство до само 200 бройки, разпределени поравно между Япония и избрани европейски пазари. За 100-те бройки, които остават в Япония, малцината късметлии, които ще могат да закупят такава, ще бъдат определени чрез лотарийна система, провеждана чрез смартфон приложението Gazoo Racing.