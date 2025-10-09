Новини
Още една китайска марка стъпва на българския пазар

Още една китайска марка стъпва на българския пазар

9 Октомври, 2025 14:55

Zeekr ще се присъедини в няколко европейски държави

Още една китайска марка стъпва на българския пазар - 1
Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Zeekr, глобалният премиум бранд за електромобили под шапката на Geely Holding Group, официално обяви своето навлизане в България. Този стратегически ход е осъществен чрез партньорство със SEEAG.

Още една китайска марка стъпва на българския пазар

Българските потребители скоро ще имат възможността да поръчат три от новите изцяло електрически модела на Zeekr. Флагманското трио включва високотехнологичния Zeekr 7X, който е среден размер SUV с пробег от над 600 километра по цикъла WLTP. Към него се присъединява елегантното shooting brake купе Zeekr 001, както и компактният SUV Zeekr X.

Още една китайска марка стъпва на българския пазар

Първите доставки на тези електрически машини до българските клиенти се очакват в началото на 2026 година. Това разширяване, което включва също Румъния, Словения и Хърватия, е ключова стъпка в амбициозната стратегия на Zeekr за устойчив глобален растеж. Марката, която вече е доставила над 510 000 автомобила от октомври 2021 година, залага на екосистема и собствени технологии, базирани на архитектурата SEA на Geely.

Още една китайска марка стъпва на българския пазар


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Суджуки Шуифт

    5 1 Отговор
    Аз ще си карам японското и немското, докато Ганьо ще продължава да вярва в дядо Коледа, и че "французите" от Алжир и Судан могат да правят автомобили...

    Коментиран от #2

    15:03 09.10.2025

  • 2 Хи хи

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Суджуки Шуифт":

    Немското умира, след като си отрязаха суровините и енергията от Русия, бай бай !

    15:11 09.10.2025

  • 3 Апа

    3 1 Отговор
    Не купувайте китайски боклуци! Червените и сините олигарси и глупавите им деца напълниха България с контейнери от китайски боклук.

    Коментиран от #4, #5

    15:27 09.10.2025

  • 4 Кирил

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Апа":

    То кой купува от България - 2 часа със самолет и цената е с 20% надолу.

    15:40 09.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.