Още една китайска марка стъпва на българския пазар

Zeekr, глобалният премиум бранд за електромобили под шапката на Geely Holding Group, официално обяви своето навлизане в България. Този стратегически ход е осъществен чрез партньорство със SEEAG.

Българските потребители скоро ще имат възможността да поръчат три от новите изцяло електрически модела на Zeekr. Флагманското трио включва високотехнологичния Zeekr 7X, който е среден размер SUV с пробег от над 600 километра по цикъла WLTP. Към него се присъединява елегантното shooting brake купе Zeekr 001, както и компактният SUV Zeekr X.

Първите доставки на тези електрически машини до българските клиенти се очакват в началото на 2026 година. Това разширяване, което включва също Румъния, Словения и Хърватия, е ключова стъпка в амбициозната стратегия на Zeekr за устойчив глобален растеж. Марката, която вече е доставила над 510 000 автомобила от октомври 2021 година, залага на екосистема и собствени технологии, базирани на архитектурата SEA на Geely.