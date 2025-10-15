„Дизелгейт“ се завръща!

Десетилетие след като скандалът "Дизелгейт" на Volkswagen разтърси автомобилната индустрия, ехото на измамата с емисиите отново отекна във Великобритания. В понеделник, 13 октомври, Висшият съд в Лондон се превърна в арена на нова мащабна правна битка, която насочва прожекторите към пет от най-големите автомобилни производители в света.

Около 1,6 милиона собственици на дизелови автомобили във Великобритания предприемат колективни съдебни действия срещу Mercedes-Benz, Ford, Renault, Nissan и алианса Stellantis (който включва Peugeot и Citroën). Ищците твърдят, че тези компании са инсталирали "коригиращо-измервателни устройства" в автомобилите си, за да мамят официалните тестове за емисии на азотни оксиди (NOx).

Милиарди висят на косъм

Това мащабно групово действие се очертава като едно от най-големите в историята на английското правораздаване. Ключовото обвинение е, че при реални условия на шофиране, въпросните дизелови автомобили отделят значително по-високи нива на NOx, отколкото са показали при лабораторните тестове.

На карта е поставена не само репутацията на засегнатите производители, но и потенциално обезщетение в размер на милиарди паунда. Ищците твърдят, че компаниите съзнателно са дали приоритет на "удобството на клиентите" (разбирай: обема на продажбите) пред съответствието с екологичните нормативи и чистия въздух.

Ефектът на доминото

Въпреки че съдът ще разглежда делата само на тези пет водещи производители, окончателното решение ще има много по-широк отзвук. Според информация на The Guardian, изходът от процеса може да засегне и редица други марки, сред които BMW, Jaguar Land Rover (JLR), Suzuki, Toyota, Mazda и Hyundai-Kia. Този подход е избран, за да се спести време и средства в съдебния процес.

Подобно на оригиналния "Дизелгейт", когато Volkswagen призна за инсталирането на измамен софтуер в милиони превозни средства, и сега фокусът пада върху манипулацията на тестовите режими.

Защитата: "Научна неграмотност"

Обвиняемите автомобилни производители категорично отхвърлят идеята, че техните действия могат да бъдат сравнени с тези на Volkswagen. Те твърдят, че случаят срещу тях е неоснователен. Адвокатите на Ford, например, определиха обвиненията като "научно неграмотни", осмивайки липсата на разбиране от страна на прокуратурата относно дизеловите двигатели и сложните системи за контрол на емисиите.

Съдебният процес първоначално ще се фокусира върху това дали предполагаемите "коригиращо-измервателни устройства" изобщо са били налични. Едва след това ще започне дебатът за размера на обезщетенията, на които има право всеки собственик.

Очаква се предварителното изслушване да приключи преди края на годината, а същинските аргументи ще започнат през март 2026 г. Окончателното решение по този мащабен спор се очаква до следващото лято. Макар че продажбите на дизелови двигатели драстично намаляха през последните години, подобни съдебни битки ясно показват, че главата "Дизелгейт" в историята на автомобилизма все още не е затворена.