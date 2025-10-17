Новини
Сбогом Volkswagen Touareg!

Сбогом Volkswagen Touareg!

17 Октомври, 2025

Производството на модела приключва през 2026-та

Сбогом Volkswagen Touareg! - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Volkswagen Touareg приключва своят живот, след като производството му ще бъде прекратено през следващата година. Дългият живот на настоящия модел, който се произвежда от 2002 година, ще бъде отбелязан с пакет Final Edition, който ще бъде наличен за цялата гама до края на март 2026 година. Този прощален пакет включва дискретни, ексклузивни елементи, сред които лазерно гравиран надпис „Final Edition“ около задните прозорци, осветени прагове, табло и, при по-високите нива на оборудване, кожена обшивка на скоростния лост.

Цената на Final Edition започва от 75 025 евро в Германия и достига 103 005 евро за мощния Touareg R Hybrid, който развива комбинирана мощност от 456 конски сили.

Сбогом Volkswagen Touareg!

Touareg си е осигурил място в автомобилната история като страстен проект на бившия председател на Volkswagen, като споделя ДНК-то на оригиналния Porsche Cayenne. През три поколения Touareg е продаден в над 1,2 милиона бройки по целия свят, оставяйки след себе си наследство, белязано от моменти като постижението на серийния модел да тегли Boeing 747 и трите решителни победи в рали Дакар между 2009 и 2011 година.

Сбогом Volkswagen Touareg!

Volkswagen изрично споделя, че „модела Touareg с двигател с вътрешно горене“ се пенсионира, което силно подсказва, че моделът ще се завърне като изцяло електрически автомобил. Слуховете в индустрията сочат, че ID. Touareg може да се появи около 2029 година, заемайки мястото си като електрически флагмански SUV и потенциално да стане първият автомобил, който използва архитектурата SSP от следващо поколение на Volkswagen. Това позициониране е стратегическо, като го отличава от предстоящия Porsche Cayenne Electric, който ще се движи на платформата PPE, и се вписва в по-широката стратегия на VW за възстановяване на емблематични имена от ерата на двигателите с вътрешно горене за техните електрически наследници, ход, който вече бе анонсиран от предстоящия ID. Polo.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
  • 1 Пич

    4 1 Отговор
    Когато нещо е недъгаво , по добре е да умира !!! Не визирам Туарег , който си беше напълно приемлив. Визирам тъпаците от германското автомобилостроене , който превърнаха красиви и здрави автомобили , в болни и рахитични недоразумения , които трябва да умрат. И без друго няма да са конкурентни на китайските в този клас !!!

    09:59 17.10.2025

  • 2 дааааа

    4 0 Отговор
    Лека полека всички започват да налагат тези електрички с грозна форма и пластмаса.За жалост децата ни никога няма да карат истинска кола, било то бензин или дизел.От всичко произведено след 20г трудно човек може да си избере нещо и да го грабне.Преди дни имаше статия че Волво спира v90 едно от красивите комбита.

    09:59 17.10.2025

  • 3 МПС

    0 1 Отговор
    Сбогом фолксваген, ще се видим пак като ви купят китайците!

    10:00 17.10.2025

  • 4 Даааа

    2 0 Отговор
    Нисан спряха GTR което е безумие за мен.Който има акъл да скатае някъде по някоя истинска кола, след 20г ще е доста богат.

    10:06 17.10.2025