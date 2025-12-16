Подробно за новото Polo на ток

Volkswagen разкри картите си за предстоящия ID. Polo, автомобил, който носи огромната тежест да води четиримоделната електрическа офанзива, която ще предефинира ключовата гама малки автомобили на компанията. Предвиден за пускане на пазара през следващата пролет, това не е просто малък електрически автомобил, а рискован залог на VW да направи електрическата мобилност наистина достъпна в цяла Европа.

Изпълнителният директор на Volkswagen Томас Шефер не спести думи, като обяви, че ID. Polo „бележи началото на ново поколение Volkswagen“, обещавайки съчетание от свеж дизайн, интуитивно управление и най-високо качество. Истинската новина обаче е цената: ID. Polo ще дебютира с привлекателна стартова цена от 25 000 евро, което е стратегически ход, целящ да направи електромобилите достъпни за масовия пазар.

Хечбекът приема свежа естетика, наречена „Pure Positive“ дизайн, като дава приоритет на приятелска, стабилна и достъпна визуална идентичност. По размери ID. Polo е практически идентичен с предшественика си с двигател с вътрешно горене (с дължина 4053 мм), но премахването на двигателния блок прави чудеса за вътрешното пространство. Volkswagen твърди, че кабината е с 19 мм по-дълга, което се превръща в значително повече пространство за краката на задните седалки, както и в по-голяма ширина и височина. Освен това практичната страна е значително подобрена, като багажникът предлага 435 литра пространство за багаж – значително повече от бензиновото Polo.

Електрическото Polo ще стартира с избор от три предномонтирани мотора при пускането на пазара, предлагащи мощност от 114 к.с., 133 к.с. и 208 к.с.. Високопроизводителният ID. Polo GTI, с мощност от 223 к.с., се очаква да последва само една година по-късно. Системата за задвижване е разделена на две химически състава и размери на батериите:

Дуото от началния клас (114 к.с. и 133 к.с.) ще бъде оборудвано с по-малка 37 kWh литиево-железо-фосфатна (LFP) батерия, която предлага скромна скорост на бързо зареждане с постоянен ток от 90 kW.

Моделите от най-високия клас (208 к.с. и 223 к.с. GTI) повишават летвата с по-голяма 52 kWh никел-манган-кобалтова (NMC) батерия, обещаваща конкурентен пробег до 450 км. Важно е, че тези версии подобряват бързото DC зареждане до завидните 130 kW.

Тази батерия използва иновативна технология „cell-to-pack“, която, според VW, елиминира междинния етап на модулните корпуси, като по този начин намалява разходите, максимизира пространството за монтаж и, всъщност, увеличава енергийната плътност с около 10 процента.

В основата си ID. Polo се движи на платформата MEB+, която е еволюционна стъпка напред от настоящата архитектура MEB и се отличава с по-малка сложност и подобрена ефективност. Шофьорите ще бъдат подкрепени и от асистираща технология от ново поколение, включително „значително подобрена“ система Travel Assist, предлагаща усъвършенствано странично и надлъжно насочване, автоматична смяна на лентите на магистралите и разпознаване на светофари и знаци за спиране.