17 Октомври, 2025 18:29 414 2

Причината са редица от смъртни случаи

ЕС иска спешна забрана на електрическите дръжки в автомобилите - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Нарастващата популярност на електронните дръжки на вратите в съвременните автомобили, особено в електрическите модели като тези на Tesla, се сблъска със сериозна регулаторна пречка в Европа. Агенциите за безопасност бият тревога след множество фатални катастрофи и пожари, при които пътниците в автомобилите останаха трагично заклещени вътре, често защото електрическите врати не се отвориха.

Това не е абстрактна загриженост, като Европейският съвет за транспортна безопасност (ETSC) свързва проблема с повтарящи се смъртни случаи в потопени автомобили и цитира неотдавнашната фатална катастрофа с Tesla Model S в Германия, при която очевидец не е успял да отвори вратите. Подобна трагедия с Xiaomi SU7 в Китай, при която минувачите не са могли да влязат в колата, вече е подтикнала местните регулаторни органи да изготвят нови правила, които потенциално биха могли да забранят такива конструкции.

Европейските органи за безопасност, като холандската автомобилна служба RDW, Euro NCAP и Световният форум за хармонизация на автомобилните правила (UNECE), са определили този конструктивен недостатък като ключов приоритет. Те категорично заявяват, че вратите трябва винаги да могат да се отварят – отвътре от пътниците и отвън от спасителните екипи – дори ако автомобилът претърпи пълна загуба на електроенергия.

ETSC настоява за бързи действия, като заявява, че Европа не може да чака години, докато хиляди автомобили с такива системи бъдат изтеглени от пазара и правилата за безопасност бъдат актуализирани, и подчертава, че хора умират, защото не могат да избягат, когато всяка секунда е от жизненоважно значение. В центъра на дебата е осигуряването на надеждна механична резервна система за тези елегантни, но потенциално смъртоносни електронни системи за отваряне на вратите.


  • 1 Сталин

    2 0 Отговор
    Епизод от недалечното бъдеще на Германия
    Франк се обажда на Роузи
    -Роузи здравей довечера ще излизаме,ще отидем някъде
    -О ,Франк това е чудесно
    - Като чуеш клаксона слизай
    - О ,Франк ти си купил нова кола
    - Не Роузи,само клаксона

    18:36 17.10.2025

  • 2 бай Даньо

    1 0 Отговор
    Някой работи трябва да се оправят след Мъска.

    18:41 17.10.2025