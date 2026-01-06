Xiaomi обяви целите си за 2026-та и някои производители трябва да внимават

Xiaomi доказва, че преходът от потребителска електроника към производство на автомобили не само е възможен, но и изключително доходен. По време на неотдавнашно стратегическо предаване на живо за стартиране на новата година, главният изпълнителен директор Лей Джун потвърди, че компанията е поставила за цел да достави 550 000 автомобила до 2026 година. Тази агресивна пътна карта следва доминиращото представяне през 2025 година, когато марката надмина първоначалната си цел от 350 000 автомобила в началото на декември и в крайна сметка приключи годината с над 410 000 доставки. За да достигне новия си етап за 2026 година, Xiaomi разчита на 34% ръст на годишна база, което би затвърдило позицията ѝ като един от най-бързо разрастващите се производители в историята на индустрията.

Преходът от „телефон към автомобил“ заглуши скептиците, които първоначално смятаха, че навлизането на марката в сектора на електромобилите през 2021 година е твърде късно, за да се конкурира с утвърдени марки като Tesla или BYD. Вместо това Xiaomi успя да достигне оперативна рентабилност по-бързо от почти всеки друг съвременен автомобилен стартъп, отчитайки първата си печалба през третото тримесечие на миналата година, след като достави 108 796 броя само за три месеца. Тази финансова стабилност позволява на марката да реинвестира значително, с планиран ангажимент от 200 милиарда юана за научноизследователска и развойна дейност през следващите пет години, за да усъвършенства екосистемата си „Човек x Кола x Дом“ и да развие своите системи за автономно шофиране.

За да поддържа тази динамика, Xiaomi разнообразява гамата си отвъд основния седан SU7 и SUV YU7. Пътната карта за продуктите за 2026 година включва четири важни пускания, предназначени да завладеят нови пазарни сегменти. През първата половина на годината марката ще пусне на пазара обновен SU7, за да запази стила си в конкуренцията с новите модели, заедно с нов седемместен SUV „Kunlun”. От решаващо значение е, че последният ще дебютира с удължен пробег (EREV) на Xiaomi, който използва малък бензинов двигател за зареждане на батерията по време на движение – ход, специално проектиран да елиминира притесненията за пробега при дълги семейни пътувания.

През втората половина на 2026 година ще се появи и луксозна версия „Executive“ на SU7, насочена изцяло към пазара на луксозни автомобили с шофьор, с удължено междуосие и подобрени удобства в задната част. Едновременно с това, по-компактен петместен EREV SUV ще се присъедини към гамата, за да предложи по-достъпен вариант за тези, които търсят гъвкавостта на хибридно-електрическа конфигурация.