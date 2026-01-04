Новини
Авто »
Направи си сам: Cybertruck в Русия

Направи си сам: Cybertruck в Русия

4 Януари, 2026 10:45 634 3

  • tesla-
  • cybertruck-
  • русия-
  • направи си сам

Необичаен бус в стила на Tesla бе забелязан в Перм

Направи си сам: Cybertruck в Русия - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Докато неръждаемата стомана на Tesla продължава да поляризира северноамериканския пазар, от заснежените улици на Перм, Русия, се появи нова, много по-странна интерпретация на дизайна „Exoskeleton“. Забелязан да се движи през дълбок сняг, автомобилът се откроява не с прецизната си конструкция, а с чистата си дързост. Обкован с открити метални панели, които вероятно не притежават „бронебойната“ степен на студено валцуваната сплав 30X на Tesla, този самоделен автомобил разполага с характерната LED светлинна лента и остро наклонено предно стъкло, което служи като огледален образ на най-противоречивото творение на Елон Мъск.

Направи си сам: Cybertruck в Русия

Механичната „душа“ на тази руска имитация е може би най-интересният технически детайл. Анализатори предполагат, че автомобилът е започнал живота си като Weiqiao New Energy V90, електрически ван от китайски производител, който вече е спечелил репутация за „заемане“ на геометрията, вдъхновена от Tesla. След изтеглянето на западните производители от руския пазар, китайските марки агресивно запълниха празнината, като предоставиха на местната общност нова доставка от шасита. Този конкретен V90 е бил значително модифициран, като стандартните плъзгащи се странични врати са заменени с фиксирани панели, а традиционната разделена задна врата е заменена с обемиста индустриална ролетна врата – функционален избор, който подсказва, че при тази конструкция се дава предимство на практичността пред аеродинамичната ефективност.

Направи си сам: Cybertruck в Русия

Освен естетическото имитиране, автомобилът изглежда служи и за търговски цели. Брандирането, видимо отвън, подсказва, че този „кибер-ван“ в момента се използва като маркетингов инструмент с висока видимост за местен бизнес. Въпреки скромния си произход и липсата на „въздушно окачване“ или „кибер-колела“, конструкторът е успял да възпроизведе агресивната осанка на оригинала, използвайки арки на калниците и тъмни джанти.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаа...

    1 2 Отговор
    Щурав народ с пари...

    10:52 04.01.2026

  • 2 ахахахха

    2 4 Отговор
    каква евразийска простотия...

    10:55 04.01.2026

  • 3 тра-ла-ла

    2 3 Отговор
    Поредния съветски боклук направен от тенекия, нещо като катафалка за бойното поле.

    11:00 04.01.2026