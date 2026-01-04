Направи си сам: Cybertruck в Русия

Докато неръждаемата стомана на Tesla продължава да поляризира северноамериканския пазар, от заснежените улици на Перм, Русия, се появи нова, много по-странна интерпретация на дизайна „Exoskeleton“. Забелязан да се движи през дълбок сняг, автомобилът се откроява не с прецизната си конструкция, а с чистата си дързост. Обкован с открити метални панели, които вероятно не притежават „бронебойната“ степен на студено валцуваната сплав 30X на Tesla, този самоделен автомобил разполага с характерната LED светлинна лента и остро наклонено предно стъкло, което служи като огледален образ на най-противоречивото творение на Елон Мъск.

Механичната „душа“ на тази руска имитация е може би най-интересният технически детайл. Анализатори предполагат, че автомобилът е започнал живота си като Weiqiao New Energy V90, електрически ван от китайски производител, който вече е спечелил репутация за „заемане“ на геометрията, вдъхновена от Tesla. След изтеглянето на западните производители от руския пазар, китайските марки агресивно запълниха празнината, като предоставиха на местната общност нова доставка от шасита. Този конкретен V90 е бил значително модифициран, като стандартните плъзгащи се странични врати са заменени с фиксирани панели, а традиционната разделена задна врата е заменена с обемиста индустриална ролетна врата – функционален избор, който подсказва, че при тази конструкция се дава предимство на практичността пред аеродинамичната ефективност.

Освен естетическото имитиране, автомобилът изглежда служи и за търговски цели. Брандирането, видимо отвън, подсказва, че този „кибер-ван“ в момента се използва като маркетингов инструмент с висока видимост за местен бизнес. Въпреки скромния си произход и липсата на „въздушно окачване“ или „кибер-колела“, конструкторът е успял да възпроизведе агресивната осанка на оригинала, използвайки арки на калниците и тъмни джанти.