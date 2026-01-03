BYD детронира Tesla като световен лидер в производството на електромобили

Автомобилната индустрия достигна исторически поврат, след като окончателните отчети за доставките за 2025 година потвърдиха коренна промяна в световната йерархия. За първи път в историята китайската компания BYD официално измести Tesla от позицията на световен лидер по продажби на електромобили (BEV) на годишна база. Докато Елон Мъск дълго време държеше титлата на безспорен шампион в сектора на електромобилите, бруталната кампания през 2025 година доведе до спад в доставките на Tesla за втора поредна година. Компанията е доставила 1 636 129 автомобила през последните дванадесет месеца, което е болезнено понижение спрямо 1 789 226 единици, реализирани през 2024 година. Този спад от близо 9% на годишна база сигнализира за значително охлаждане на марката, която някога изглеждаше недостижима в сегмента на автомобилите с нулеви емисии.

В ярък контраст с това, динамиката на BYD остава силна. Въпреки някои препятствия към края на четвъртото тримесечие, гигантът от Шенжен отбеляза ръст от 28% в продажбите на чисто електрически автомобили през 2025 година, достигайки зашеметяващия брой от 2 254 714 единици в световен мащаб. Това не е просто победа на хартия; това е ясно послание, че стратегията „стойност плюс технология“, прилагана от китайските автомобилни производители, намира отклик на масовия пазар. Като предлага конкурентен обхват, авангарден софтуер и агресивна ценова политика, която постоянно подбива западните конкуренти, BYD успя да подкопае пазарното господство, което Tesla се радваше в продължение на почти десетилетие.

Резултатите, макар и исторически, не изненадаха анализаторите в бранша. Пазарните прогнозисти сигнализираха за слабо четвърто тримесечие за Tesla дни преди официалните цифри да бъдат оповестени, което доведе до превантивно понижение на оценката на компанията. Историята на Tesla обаче не се определя само от продажбите ѝ. Доверието на инвеститорите остава изненадващо силно, подкрепено от дългосрочния потенциал на Robotaxi на фирмата и разрастващите се операции в областта на изкуствения интелект. Въпреки спада в доставките на автомобили, високата обща рентабилност на компанията показва, че тя далеч не е извън състезанието, дори и да се преориентира от чист производител на хардуер към софтуерна и автоматизирана компания.