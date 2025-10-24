Новата Волга всъщност е китайски автомобил, който се продава и у нас (ВИДЕО)

В автомобилните среди напрежението расте, след като в интернет се появи видеоклип, който за първи път дава силни индикации за това как ще изглежда възродената Volga. Според източници, проектът за съживяване на емблематичната марка напредва, но новият ѝ облик предизвиква сериозни дебати.

На кадрите, бързо разпространени в социалните мрежи, се вижда кросоувър Geely Atlas, транспортиран върху автовоз. Онова, което моментално привлича вниманието, е подмяната на китайските емблеми с добре познатото лого на Volga – поставено както на радиаторната решетка, така и на капачките на главините на колелата. Любопитен детайл обаче е, че дори с новите знаци, автомобилът е запазил надписа Geely Design – ясен знак за донорството и сътрудничеството, за което се говореше от месеци.

Според вътрешна информация, новият проект „Волга“ се разработва от руската компания АД „Производство на леки автомобили“ (Light Vehicle Production) в сътрудничество с китайския гигант Geely. От самото начало е ясно, че става дума за партньорство, което вероятно ще заложи на доказани китайски платформи.

Въпреки че видеото светкавично се превърна в основна тема, реакцията на ангажираните страни е по-скоро загадъчна. От АД „Производство на леки автомобили“, които реализират проекта, коментираха пред „Российская газета“ темата така: „Не потвърждаваме автентичността на видеото и не коментираме ситуацията.“ – отговор, който нито отрича, нито потвърждава, оставяйки вратичка за спекулации.

Критично важно уточнение дойде от Групата ГАЗ, която категорично се разграничи от възраждането на марката: „Автомобилният завод в Горки не реализира проекта „Волга“. Този проект се изпълнява от АД „Производство на леки автомобили“, независима компания, която не е юридическо лице на автомобилния завод в Горки и не е част от Групата ГАЗ“, заявиха от пресслужбата на ГАЗ.

Това разграничаване потвърждава, че проектът е изцяло поет от външна структура, макар и тя да е базирана на територията на Русия. Но какво предстои?

Въпреки официалното нежелание за коментар, изтеклото видео и предишната вътрешна информация сочат към логичното: възродената Volga ще бъде кросоувър, базиран на Geely Atlas. Стратегията на т.нар. „бедж-инженеринг“ (badge engineering) изглежда най-вероятният път за бързото пускане на модел на пазара.

Остава да видим дали този първи модел ще успее да привлече купувачите с нещо повече от носталгия по Volga. Серийното производство на автомобили под възродената марка е планирано да започне през пролетта на 2026 година.

А иначе, марката Geely, която отскоро продава продукцията си и у нас, при това доста успешно, предлага няколко модела кросоувъри. Един от тях е именно въпросния Atlas. През октомври 2022 година китайците пуснаха на пазарите третото поколение на модела Boyue, наречено Boyue L, използващо платформата CMA . Именно този модел се изнася в чужбина под имената Geely Starray (продаван у нас на цена от 63 545 лв. с ДДС) и Geely Atlas.