Новини
Авто »
Новата Волга всъщност е китайски автомобил, който се продава и у нас (ВИДЕО)

Новата Волга всъщност е китайски автомобил, който се продава и у нас (ВИДЕО)

24 Октомври, 2025 09:38 1 005 9

  • volga-
  • geely-
  • atlas-
  • starray-
  • волга

Възродената Volga ще бъде кросоувър, базиран на Geely Atlas

Новата Волга всъщност е китайски автомобил, който се продава и у нас (ВИДЕО) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

В автомобилните среди напрежението расте, след като в интернет се появи видеоклип, който за първи път дава силни индикации за това как ще изглежда възродената Volga. Според източници, проектът за съживяване на емблематичната марка напредва, но новият ѝ облик предизвиква сериозни дебати.

На кадрите, бързо разпространени в социалните мрежи, се вижда кросоувър Geely Atlas, транспортиран върху автовоз. Онова, което моментално привлича вниманието, е подмяната на китайските емблеми с добре познатото лого на Volga – поставено както на радиаторната решетка, така и на капачките на главините на колелата. Любопитен детайл обаче е, че дори с новите знаци, автомобилът е запазил надписа Geely Design – ясен знак за донорството и сътрудничеството, за което се говореше от месеци.

Според вътрешна информация, новият проект „Волга“ се разработва от руската компания АД „Производство на леки автомобили“ (Light Vehicle Production) в сътрудничество с китайския гигант Geely. От самото начало е ясно, че става дума за партньорство, което вероятно ще заложи на доказани китайски платформи.

Въпреки че видеото светкавично се превърна в основна тема, реакцията на ангажираните страни е по-скоро загадъчна. От АД „Производство на леки автомобили“, които реализират проекта, коментираха пред „Российская газета“ темата така: „Не потвърждаваме автентичността на видеото и не коментираме ситуацията.“ – отговор, който нито отрича, нито потвърждава, оставяйки вратичка за спекулации.

Критично важно уточнение дойде от Групата ГАЗ, която категорично се разграничи от възраждането на марката: „Автомобилният завод в Горки не реализира проекта „Волга“. Този проект се изпълнява от АД „Производство на леки автомобили“, независима компания, която не е юридическо лице на автомобилния завод в Горки и не е част от Групата ГАЗ“, заявиха от пресслужбата на ГАЗ.

Това разграничаване потвърждава, че проектът е изцяло поет от външна структура, макар и тя да е базирана на територията на Русия. Но какво предстои?

Въпреки официалното нежелание за коментар, изтеклото видео и предишната вътрешна информация сочат към логичното: възродената Volga ще бъде кросоувър, базиран на Geely Atlas. Стратегията на т.нар. „бедж-инженеринг“ (badge engineering) изглежда най-вероятният път за бързото пускане на модел на пазара.

Остава да видим дали този първи модел ще успее да привлече купувачите с нещо повече от носталгия по Volga. Серийното производство на автомобили под възродената марка е планирано да започне през пролетта на 2026 година.

А иначе, марката Geely, която отскоро продава продукцията си и у нас, при това доста успешно, предлага няколко модела кросоувъри. Един от тях е именно въпросния Atlas. През октомври 2022 година китайците пуснаха на пазарите третото поколение на модела Boyue, наречено Boyue L, използващо платформата CMA . Именно този модел се изнася в чужбина под имената Geely Starray (продаван у нас на цена от 63 545 лв. с ДДС) и Geely Atlas.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Примирен

    5 2 Отговор
    Какво да се прави: евразийците може да имат космически програми, но автомобили не умеят да правят.

    Коментиран от #6

    09:55 24.10.2025

  • 2 НЕМА ЛОШО

    3 2 Отговор
    ТЕ И ЯГУАР И РОУВЪР СА СОБСТВЕНОСТ НА ТАТА ПА ГИ РЕКЛАМИРАТ😂🤦‍♂️

    Коментиран от #7

    09:58 24.10.2025

  • 3 вата

    4 0 Отговор
    Отидох за Волга.Върнах се с Олга и сега я кара целия град.

    10:01 24.10.2025

  • 4 българина

    1 1 Отговор
    не знам частите на тесла да се правят в сащ....

    10:08 24.10.2025

  • 5 киру тъпуту

    1 0 Отговор
    карайте бг електромобили

    10:10 24.10.2025

  • 6 нека първо

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Примирен":

    да видим ние какви автомобили произвеждаме и после да коментираме останалия свят какви произвежда… или изобщо да видим какво произвеждаме освен фекалии???

    10:11 24.10.2025

  • 7 А ТУКА ДОРИ ВОЛГА НЕ Е СОБСТВЕННОСТ

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "НЕМА ЛОШО":

    НА ДЖЕЙ ЛИ....

    10:13 24.10.2025

  • 8 Благой от СОФстрой

    3 0 Отговор
    Отидв в Сибир за Волга но се върна само с Олга!!!... xa xa xa

    10:16 24.10.2025

  • 9 Новата Волга,

    2 0 Отговор
    като новия Москвич- сменени само емблемите!

    10:17 24.10.2025