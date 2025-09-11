Тествахме Geely Cityray – може ли този SUV да срине продажбите на конкуренцията заради ниската си цена?

В средата на миналата година бяхме поканени да тестваме първия автомобил на китайската марка Geely, който стъпи на родна земя – Coolray. Компактният автомобил вече се продава у нас, а отскоро компанията, която под шапката си има брандове като Volvo Cars, Lotus, Zeekr и други, започна продажбите и на най-новия си модел у нас – Cityray. Въпреки, че на пръв поглед е малко объркващо, всъщност модела чието име започва със „City” и предполага градска ориентираност е по-големият от двата, като е разположен в сегмента на B-SUV или по-познатото за европейските купувачи, конкурент на модели като Kia Sportage, Hyundai Tucson, VW Touareg, Nissan Qashqai и други.

Екстериор

Дизайнът на Cityray можем да опишем като „пасивно-агресивен“ с елементи като голямата предна решетка, множеството на брой въздуховоди в предната част и LED фаровете с вертикални дневни светлини, свързани със светеща ивица по цялото продължение на предната част.

Този мотив се наблюдава и отзад, където отново светеща ивица свързва светлините във формата на бумеранг, а точно под тях са разположени и два фалшиви отвора за въздух. Истински, обаче, са четирите накрайника на ауспусите, които са обградени от също толкова спортно изглеждащ дифузьор. Над петата врата е разположен и допълнителен спойлер с централно разположена стоп светлина, наподобяваща тази при болидите от Formula 1.

Що се отнася до страничната линия, откриваме леко скосен силует, който е визуално допълнен от линията на задните прозорци и колонките в черен пиано лак. Джантите се предлагат в размер от 19 цола с опция за двуцветен завършек, а пластмасови елементи в долната част на вратите и около арките на калниците подсилват усещането за SUV присъствие. Размерите са съответно дължина - 4510мм, междуосие - 2701мм, 1865мм ширина и 1650мм височина.

Интериор

Напълно в унисон с последните тенденции на автомобилната мода, интериорът е изключително изчистен с минимално количество бутони. Централно място на таблото заема 13.2-инчов екран, който изненадва с висока разделителна способност и добро качество на картината. Заедно с него пред водача е разположен и 10.25-инчов екран, който дава информация за всички данни, които са нужни на водача по време на шофиране, нещо което все по-често срещаме при много други модели. Както вече споменахме, бутоните са сведени до минимум, като те са главно от двете страни на волана, механичен бутон за аварийните светлини, старт-стоп бутонът, ръчната спирачка и тези стъклата на всяка от вратите.

Въпреки, че този тип оформление вероятно има своите фенове, то ние предпочитаме наличието на някои бутони, като със сигурност бихме отбелязали за неудобно настройването на огледалата чрез централния дисплей (в стил Tesla), както и опцията за отваряне на панорамни таван, единствено чрез използването на екрана, въпреки, че тези функции могат да се изкарат на панел за лесен достъп чрез кратко издърпване в горната част на дисплея. Операционната система поддържа Apple CarPlay,но не и Android Auto, като вместо това е налично приложение AutoDo, което може да прожектира екрана на вашия смартфон върху централния екран.

Въпреки вече споменатите минуси, интериорът на Cityray ни впечатли с качеството на материалите. За разлика от повечето конкуренти и със сигурност в пълен контраст с мнението на повечето хора за китайските автомобили, новият модел на Geely има приятни на допир материали с изкуствена кожа за седалките, волана и корите на вратите. Пластмасите са изключително меки на допир, особено на местата, които често биват докосвани.

Предните седалки са удобни със солидна странична опора и електрическо управление, като шофьорската седалка разполага и с памет. Въпреки високата централна конзола, мястото за колената е достатъчно, като същото се отнася и за мястото за главата при ръст от 1.90м. Панорамният покрив може да бъде отварян до половината или закрит изцяло с черна текстилна щора.

Пространството на задните седалки също ни изненада, като при настройката на предната седалка за нашият начин на шофиране, отзад възрастен човек с ръст от 1.90м има предостатъчно място за колената и главата. Предлага се подгрев и на задните седалки, които се разделят в съотношение 60/40.

Багажникът е с обем от 571 литра при вдигнати седалки и 1271 литра при свалени седалки, като изненада тук е наличието на резервна гума, нещо което от години повечето европейски производители пренебрегват.

Задвижване и характеристики

Geely Cityray е изграден върху платформата BMA 2.0 + GEEA 2.0, като комбинира 1.5-литров бензинов четирицилиндров двигател и автоматична трансмисия с двоен съединител със седем предавки. Двигателят разполага с мощност от 174 конски сили и 290 нютон метра, които се предават единствено към предните колела. а ускорението от 0 до 100км/ч отнема 7.9 секунди.

При нашето шофиране по извънградски път със завои, колата се представи изненадващо добре, като воланът е отзивчив и ви дава обратна връзка от пътя, а наклонът в завой е поносимо малък за този клас. Що се отнася до ускорението в права линия, то отнема 7.9 секунди до 100км/ч и въпреки по-рано споменатите агресивни елементи в екстериора, то със сигурност това не е автомобилът, който трябва да си купите ако търсите бързо SUV за приятни емоции свързани с бензин в кръвта. Въпреки това, колата не се усеща бавна в никакъв смисъл и разполага достатъчно мощност за спокойно шофиране и по-бързо изпреварване, когато е нужно.

Предлагат се три режима на шофиране, като ние прекарахме повече време в Comfort и Sport, които честно казано не предлагат особено разлики с изключение на малко по-твърдия волан и малко по-високите обороти при смяна на предавки. Що се отнася до трансмисията, както вече споменахме, тя е такава с така наречения „мокър“ двоен съединител и се представя много добре, както при извънградско шофиране, така и в градския трафик. Разходът на гориво е между 7 и 8 литра на 100 километра в зависимост от стила на шофиране.

Цена

Китайските автомобилни производители правят всичко възможно да влязат на европейския пазар и да изместят вече утвърдени марки на местния пазар, като някои се съсредоточават върху предлагането на изключително ниски цени, докато други залагат на авангардни технологии и стил. Можем да кажем, че Geely се цели в златната среда, като предлага моделът Cityray с цена от 56 699,51 лв. за базов автомобил в момента и 61 589,09 лв. за такъв с най-високото ниво на оборудване. Ние тествахме средното ниво на оборудване, което се предлага за 59 633,26 лв. и поне според нас предлага всички необходими екстри и асистенти за шофиране, включително Автоматично аварийно спиране (AEB), Адаптивен круиз контрол (ACC), Асистент за поддържане на лентата (LKA), Система за следене на мъртвата зона (BSD), Предупреждение при непреднамерено напускане на лентата (LDW) и други.

Заключение

Както вече споменахме, Geely също е част от „новите“ китайски производители, макар това да важи само в Европа и въпреки, че част от клиентите на добре познатите марки у нас и в останалата част на Стария континент вероятно трудно ще се доверят на нещо ново и непознато, то със сигурност можем да кажем, че Cityray не отстъпва на своите конкуренти и смело може да се бори с утвърдените имена в популярния клас на кросоувърите.