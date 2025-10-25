Разкриха пробега на новото Porsche Cayenne

Porsche поставя последните щрихи на своя първи изцяло електрически Cayenne, а ранните тестове на прототипа в суровата калифорнийска пустиня разкриха електрически луксозен SUV, който обещава забележителна производителност и издръжливост.

Тестов прототип измина 568 километра с оставащ заряд от 3%, което показва реален пробег от около570 километра, докато друг тестов автомобил регистрира приблизителен пробег от 528 километра. Тези цифри затвърждават конкурентната позиция на Cayenne EV спрямо утвърдени конкуренти като Tesla Model X, BMW iX и Mercedes EQS SUV.

В основата на този пробег е солидна батерия от 113 kWh. Истинската иновация на системата обаче се крие в термичното ѝ управление. Cayenne EV е проектиран за изключително бързо зареждане, като приема скорост до 400 kW. Това се улеснява от усъвършенствана нова двустранна система за охлаждане на батерията – значителна крачка напред в сравнение с технологията, използвана в момента в Porsche Taycan и Macan EV. Това двустранно охлаждане осигурява по-бързо и по-ефективно разсейване на топлината, което е от решаващо значение за максимизиране на скоростта на зареждане и поддържане на устойчива висока производителност.

Допълнително повишаване на ефективността осигурява стандартна термопомпа, която улавя и използва отпадната топлина от батерията и двигателите, за да затопли купето по-ефективно от традиционните нагреватели, оптимизирайки общия пробег на автомобила.

Макар че производителността на базовия модел вече е впечатляваща, Porsche потвърди, че ще пусне и вариант с висока производителност, вероятно под името Cayenne Turbo Electric. Очаква се този флагмански SUV да заеме короната на най-мощния пътнически автомобил, произвеждан някога от Porsche, с мощност, която ще надмине 1019 конски сили на феноменалния Taycan Turbo GT.

Пълните подробности за тази дългоочаквана електрическа машина се очаква да бъдат разкрити през ноември, обещавайки технологичен пробив на пазара на луксозните електрически SUV автомобили.