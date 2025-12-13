Porsche също призна надмощието на китайските производители

Изправени пред „зашеметяващото“ темпо на иновациите от местните конкуренти в сектора на електромобилите и неблагоприятната правителствена политика, Porsche обяви драстично стратегическо отстъпление в Китай, наречено „Връщане на Китай“. Изпълнителният директор на Porsche Китай Александър Полих призна, че връщането към предишните продажби е нереалистично, като посочи „истински поток от електрически седани в напълно различни ценови сегменти“, които са канибализирали ранния успех на Taycan. Този натиск се отразява в продажбите, доставките на Porsche в Китай са спаднали с 26% през първите девет месеца на 2025 година в сравнение с 2024 година.

Пазарът става по-труден поради два ключови фактора. Непобедими цени от местни марки електромобили и скорошна промяна в политиката за данъци върху луксозните стоки. Считано от 20 юли тази година, Китай намали прага на данъка върху лукса от 1,3 милиона юана на 900 000 юана. Това значително разшири гамата от луксозни автомобили, включително електромобили, които сега подлежат на 10% данък върху потреблението, което прави модели като Taycan по-скъпи за китайските потребители.

За да противодейства на спада и да се фокусира върху рентабилността, а не върху обема, Porsche агресивно преразмерява физическото си присъствие: 150-те търговски обекта, които са били активни през 2024 година, вече са намалени на 120, като се планира мрежата да бъде намалена до само 80 стационарни дилъри до края на 2026 година.

От решаващо значение е, че марката пренасочва фокуса си върху продуктите обратно към основната си сила в двигателите с вътрешно горене. Потвърден е наследник на Macan с двигател с вътрешно горене за китайския пазар въпреки пускането на новия Electric Macan на други пазари.

Дългоочакваният триредов XL SUV, първоначално замислен като ексклузивен електромобил, сега ще бъде пуснат с двигатели с вътрешно горене, за да се отговори на по-устойчивото търсене.

Макар че електромобили като Electric Cayenne и 718 Cayman/Boxster e-sports ще продължат да се продават, акцентът е върху поддържането на бизнеса с високорентабилни бензинови модели до края на десетилетието. Полич предупреди, че 2026 година ще остане „предизвикателна“, тъй като новите бензинови SUV все още са далеч от пускането си на пазара. Ситуацията е подобно мрачна и за германските конкуренти, след като BMW, Mercedes и Audi отбелязаха двуцифрен спад в продажбите в Китай през миналата година.