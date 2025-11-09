Xiaomi подготвя автомобил за Европа

Високоскоростният тест на флагманския електрически звяр Xiaomi SU7 Ultra по германските аутобани хвърли ръкавицата към европейските конкуренти. Докато повечето нови автомобилни марки тепърва прохождат, китайският технологичен гигант Xiaomi дава заявка за сериозно навлизане на Стария континент, и то не по кой да е начин, а с тест по магистралите на неограничената скорост.

Двудневното изпитание, поето лично от президента и партньор на Xiaomi Group, Лу Вейбин, беше много повече от обикновено шофиране. То представляваше последният, изключително важен етап от подготовката за мащабното европейско лансиране, което, както се очаква, ще се случи през 2027 година. Подобни пътувания, далеч от стерилната среда на лабораториите и тестовите писти, са безценен ресурс за инженерите. Именно на отсечки като тези в Германия, където пътните настилки са разнообразни, трафикът е динамичен, а ограниченията на места са отменени, един автомобил показва истинското си лице.

Маршрутът, по който се движеше Лу Вейбин, беше истинско изпитание за издръжливост – от космополитния Берлин до пристанищния Хамбург, а след това към финансовия център Франкфурт, навъртайки около 800 километра. Самият той сподели, че за него това е дебютно преживяване с високи скорости по автобан. Изумлението от представянето на SU7 Ultra обаче е било осезаемо: автомобилът е поддържал каменно уверено своя курс дори при ускорение до впечатляващите 260 км/ч. Тази стабилност и предсказуемост на управлението са от критично значение за сегмента на високопроизводителните електромобили, където не само бруталното ускорение, но и поведението при екстремна скорост е същинският лакмус за класа.

Разбира се, фокусът не беше само върху скоростта. Инфраструктурният аспект също е бил под лупа. Лу Вейбин отчете, че мрежата от обществени зарядни станции в Германия е обширна и изключително удобна. Още по-интересното е, че по време на паузите за презареждане, колата е привличала погледите на минувачите и автомобилистите, като немалка част от тях са разпознали модела. Това е сериозен сигнал за екипа на Xiaomi: разпознаваемостта на марката като производител на електромобили расте стремглаво в Европа, много преди официалния старт на продажбите.

Под капака, или по-скоро в пода, Xiaomi SU7 Ultra крие истински технологичен арсенал. Оборудван с CATL Qilin II тягова батерия с капацитет 93,7 kWh и работно напрежение 897 V, моделът демонстрира пробег от 630 км по цикъла CLTC. Динамичните му показатели пък са от света на свръхспортните автомобили: спринтът до 100 км/ч се осъществява за 1,98 секунди, а максималната скорост е теоретично 350 км/ч. Това, съчетано с вече проведените изпитания в Мюнхен и на прочутата писта Нюрбургринг, където се е тествала издръжливостта на силовата установка и окачването за активно шофиране, доказва, че Xiaomi не се шегува. Подобни сурови тестове са гаранция за прецизната адаптация на електромобила към високите стандарти и изисквания на пазарите в ЕС.

Въпреки амбициозното си навлизане, автомобилното подразделение на Xiaomi е в процес на активно развитие и все още не е преминало на печалба, макар оперативните разходи да са овладени значително. Общата инвестиция в сектора вече надхвърля 30 милиарда юана, но ръководството гледа оптимистично към втората половина на 2026 г., когато очакват да постигнат оперативна рентабилност. Тази финансова стабилност е поставена като ключово условие преди официалното европейско откриване на вратите през 2027 година.

Всъщност, пътните тестове в Европа започнаха още през лятото на 2025 година Тогава производственият модел бе регистриран в Мюнхен с регистрационни номера, които символично съчетаваха знаците на града и марката. Тази стъпка де факто даде началото на официалната валидация на модела по европейските пътища, без което следващият етап – сертифицирането за продажба – е просто невъзможен. Xiaomi играе с открити карти и със сигурност ще раздвижи сегмента на електрическите автомобили от висок клас.