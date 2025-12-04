Сбогом, Focus! Ford заменя легендата с компактен Bronco за Европа

Вълнуваща новина за феновете на синия овал и любителите на приключенията! Ford подготвя грандиозно разширяване на своята гама Bronco с изцяло нов, компактен модел, специално създаден за европейския пазар. Този електрифициран кросоувър е на път да заеме празнотата, оставена от наскоро пенсионирания Focus, и да внесе свеж, брутален полъх в сегмента.

Според информация на Automotive News Europe, премиерата на новия Ford Bronco е насрочена за 2027 година. Веднага трябва да отбележим: този модел няма да има нищо общо с познатия на всички рамков SUV Ford Bronco. Вместо това, той ще бъде малък, динамичен кросоувър, базиран на гъвкавата платформа C2, която вече познаваме от Ford Kuga/Escape. По същество, той ще бъде европейският еквивалент на северноамериканския Ford Bronco Sport.

Компактният авантюрист ще запълни пазарната ниша между Puma и Kuga, изпълнявайки ролята на непряк наследник на спряния от производство Ford Focus. Неговото производство ще бъде съсредоточено в завода във Валенсия, Испания, където в момента се сглобява и Ford Kuga. Основен негов конкурент в битката за клиенти ще бъде новият Jeep Renegade.

Визията на малкия Bronco ще следва неотлъчно ДНК-то на легендарното си име. Моделът ще се отличава с брутален, ъгловат дизайн, двуобемен силует, внушителен висок преден капак и изразени разширени калници – все характеристики, които подсказват за сериозни офроуд способности. Очакват се висок пътен просвет и възможност за оборудване с истински офроуд гуми, които да затвърдят приключенския му характер.

В унисон с бъдещето на автомобилната индустрия, новият кросоувър Ford Bronco ще бъде силно електрифициран. Дебютът му ще бъде с мощна plug-in хибридна версия. По-късно се очаква гамата да бъде разширена с класическа хибридна модификация, а по всичко личи, че е възможно да видим и изцяло електрическа версия, която да затвори цикъла на еволюцията. Ford определено не играе на дребно, а подготвя един силен коз, с който да пренареди картите на европейския SUV пазар.