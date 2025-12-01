Най-популярният луксозен китайски миниван ще се продава в Европа

Китайският автомобилен гигант BYD продължава своята светкавична експанзия, като този път насочва поглед към взискателния европейски пазар. По време на грандиозното събитие Denza Night, луксозната подмарка Denza официално потвърди новината, която мнозина очакваха: флагманският миниван Denza D9 – модел, който се превърна в истински еталон за успех и премиум сегмент в Китай, скоро ще акостира на Стария континент. Тази новина съвпада с отбелязването на 300 000-ния произведен екземпляр на модела, демонстрирайки неговата изключителна популярност.

Експанзията на Denza

През последните три години Denza D9 се утвърди като един от най-успешните семейни автомобили в Поднебесната империя. Там ценовият диапазон е изключително широк – от 310 000 до 600 000 юана (приблизително $43 000 до $83 000), което го позиционира в директна конкуренция с луксозни величия като Buick GL8, Lexus LM и електрическия Zeekr 009.

Международното разширяване на марката е факт. D9 вече жъне успехи в Тайланд, Малайзия, Сингапур и други ключови пазари в Югоизточна Азия, а неотдавна беше обявен и стартът на предварителните поръчки в Бразилия. Представянето на D9 (заедно с фастбека Denza Z9 GT) на автомобилното изложение в Мюнхен през септември беше ясен сигнал за европейските амбиции на BYD. Междувременно, за да подчертае своите динамични претенции, Denza изпраща и новият си хиперкол Denza Z на прочутата писта Нюрбургринг Нордшлайфе за официални тестове за издръжливост и бързина.

Революция в детайлите

Последната итерация на Denza D9 за моделната 2025 година е осезаема крачка напред, както по отношение на визията, така и в технологичното си въоръжение. Външният вид е освежен с нов, по-агресивен дизайн на предницата, включващ актуализирана радиаторна решетка и елегантни L-образни декоративни елементи.

Технологичният скок е впечатляващ. В стандартното оборудване вече присъства собствената система за подпомагане на водача „Eye of God“, която представлява цял арсенал от интелигентни асистенти, справящи се безпроблемно с гъстия градски трафик, високоскоростните магистрали и автоматичното паркиране.

В интериора луксът е издигнат на пиедестал. Седалките AirSPA на втория ред вече предлагат режим „нулева гравитация“ за максимален релакс. А за първи път, дори третият ред получава пълен комфортен пакет, включващ електрическо регулиране, отопление и вентилация – истински петзвезден салон на колела.

DM-i хибрид и чиста Е-мобилност

Denza D9 се предлага с две основни задвижващи системи, отговарящи на различни нужди:

Хибрид (DM-i): Версията от 2025 г. преминава към петото поколение на патентованата хибридна технология BYD DM, което води до значително повишаване на мощността. 1,5-литровият бензинов двигател вече достига 156 к.с., докато предният електромотор допринася с 272 к.с. Благодарение на тяговата батерия с капацитет 40 kWh, хибридът може да измине до 190 км само на ток, а общият автономен пробег достига внушителните 1020 км (по цикъла CLTC).

Електрически (EV): Напълно електрическата версия, особено ценена в мегаполисите заради своята тишина и екологичност, разполага с батерия от 103 kWh и електромотор с мощност 313 к.с., осигурявайки пробег до 600 км.

Варианти за всеки вкус

През 2024 г. гамата на D9 беше обогатена с две специални нива на оборудване:

Zunhang („Respect“ / Executive Touring): Тази версия е насочена към практичните семейства и корпоративни клиенти, търсещи отлично съотношение цена-функционалност. Фокусът е върху разумната цена, като някои луксозни елементи като лазерни сензори и масаж на предните седалки са премахнати, за сметка на по-традиционни, но изключително удобни авиационни седалки на втория ред.

Zhizun („Majesty“ / Supreme): Това е суперфлагманският вариант, предназначен за най-заможните купувачи, които не правят компромис с лукса и технологиите. Отличава се с уникално двуцветно покритие Purple Cloud, специфични джанти и ултракомфортни седалки Air-SPA. Интериорът е завършен с цялостен пакет за поверителност Privacy Sound Shield, десет мултимедийни екрана и аудио система Devialet с цели 22 високоговорителя. Всички модификации Supreme се предлагат само в хибридната версия с максимален пробег от 1020 км.