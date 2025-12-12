Xiaomi още повече натиска газта с три нови модела, един от които в напълно нов сегмент

Автомобилното подразделение на Xiaomi – един от най-бързо растящите играчи в електрическата мобилност – е напът да направи истински фурор през следващата година. Компанията се готви да представи три амбициозни нови модела, които не просто разширяват гамата, а отварят нови стратегически врати. Две от тези предложения са еволюция на вече утвърдените SU7 и YU7 (които ще получат версиите SU7 L и YU7 GT), но в третия се крие най-голямата интрига: Xiaomi YU9 – внушителен plug-in хибриден кросоувър с удължен пробег (EREV), който бележи навлизането на марката в напълно нов сегмент.

Под кодовото име Kunlun, Xiaomi YU9 се очертава като новия флагман на марката и директен конкурент на Li Auto L9 и Aito M9. Този SUV е истински исполин – очаква се дължината му да надхвърли 5,2 метра, което го позиционира в категорията на луксозните семейни SUV-та с три реда седалки и конфигурации за шест или седем пътници. С този модел Xiaomi се прицелва както в заможните семейства, така и в клиентите, търсещи представителен автомобил с изключителна функционалност.

Според информацията от китайски източници, ключовият акцент е върху EREV технологията – основният движещ елемент са електрическите мотори, докато бензиновият агрегат изпълнява ролята на ефективен генератор. Този подход позволява изминаването на дълги разстояния без презареждане, елиминирайки напълно познатата на мнозина „тревожност от зареждането“. Важността на модела е подчертана от самия Лей Джун (Lei Jun), основател и главен изпълнителен директор на Xiaomi, който лично ръководи тестовете на прототипите в екстремни условия на платото Памир. Планираният дебют на YU9 през 2026 година е сериозна заявка за укрепване на позициите на марката в премиум и семейния сегменти.



Не по-малко амбициозен е проектът Xiaomi YU7 GT – „заредената“ версия на електрическия кросоувър YU7. Този атлет вече е забелязан многократно да преминава през интензивни тестове на легендарната писта Нюрбургринг. Първоначалните данни са направо шокиращи – мощността на тази вариация може да надхвърли 1000 к.с., докато текущият максимум на YU7 е 690 к.с. С такава брутална мощност, YU7 GT се нарежда в пряка конкуренция с високопроизводителни електрически кросоувъри като Tesla Model Y Performance.

Според анализаторите от Automotive World, има голяма вероятност YU7 GT да бъде първият модел на Xiaomi, който ще бъде официално представен на европейския пазар. Компанията активно обсъжда навлизането си в Европа през 2025 г., като дебютът на модела може да се осъществи през 2027 година. Това е ясен знак за глобалните амбиции на китайския технологичен гигант.

Третата голяма новост е Xiaomi SU7 L – елитна и удължена версия на базовия седан SU7. Докато стандартният модел се отличава с дължина 4997 мм и междуосие 3000 мм, SU7 L ще бъде значително по-внушителен, надхвърляйки 5,2 метра дължина и 3100 мм междуосие.

Шпионските снимки, които вече обикалят китайските социални мрежи, показват характерно удължаване на каросерията зад B-колоната – архитектурен похват, познат ни от Porsche Panamera Executive. Тези промени са наложени от строгите изисквания на изпълнителния сегмент, където фокусът пада изцяло върху повишения комфорт за пътниците на втория ред. Очаквайте по-плавно возене и изключително луксозни материали за финиша. SU7 L ще бъде третият модел от серията SU7 след дебюта му през април 2024 г., което недвусмислено демонстрира шеметните темпове и премиум амбициите на Xiaomi.

На фона на тези предстоящи новини, Xiaomi продължава да регистрира впечатляващ търговски възход. През ноември компанията е доставила 46 249 автомобила – впечатляващо увеличение от 99.73% на годишна база, макар и с лек месечен спад. По-важното обаче е, че през третото тримесечие на 2025 г. автомобилното и AI подразделенията постигнаха първата си тримесечна печалба от 700 милиона юана (98 милиона щатски долара). Този финансов успех идва само 19 месеца след пускането на първия модел SU7 – уникален резултат, който поставя Xiaomi като феномен сред новите играчи на пазара.