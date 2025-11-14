Новини
Тествахме новото Suzuki Vitara (вижте и колко струва у нас)
  Тема: Тест драйв

Тествахме новото Suzuki Vitara (вижте и колко струва у нас)

14 Ноември, 2025 10:44 2 736 15

Галин Ганев

Актуализираната версия на Suzuki Vitara вече се продава у нас и макар кросоувърът да достига своята десета годишнина без особено големи промени във външния вид, инженерите на японската марка са направили всичко възможно, за да подобрят популярния кросоувър, като същевременно не се захласват по модата с големи дисплеи, тъч контроли и други подобни, ненужни за някои, технологични новости.

Екстериор

Както вече споменахме, четвъртото поколение на популярния SUV дебютира през 2015-та година и вече над 10 години остава в гамата на Suzuki, като претърпя няколко актуализации, включително и една в началото на тази година.

Поглеждайки Vitara отвън, разликите, които можем да открием се съсредоточават в светлините, които са с променена вътрешност, спрямо моделът от 2015-та, отвора на бронята, както и решетката, която стои точно над нея. Цялостната форма се запазва, като има нови предложения за джантите и цветовете на купето. Минимални промени има и в светлините задната част.

Интериор

Подобно на екстериора, така и във вътрешността, промените също не са много, като за феновете на физическите контроли и аналоговото усещане, тук те наистина могат да се почувстват в свои води. За разлика от повечето нови модели, където всичко е съсредоточено върху един голям дисплей в средната част, който да командва всичко, тук бутоните и различните „врътки“ са запазени.

Управлението на климатичната система е запазено с отделен въртящ се бутон за температурата и за степените на въздушния поток, бутоните за подгряването на предните седалки също са интегрирани в централната конзола в класически стил, също както и бутоните в ляво от водача за контрол на различните системи и дори управлението на борд компютъра от компактен и лесно незабележим бутон в прозрачната част на километража и обортомера.

Повдигайки тази тема, няма как да не споменем, че Suzuki остава една от малкото марки, която предлага аналогови прибори за измерване на скоростта, нещо което макар да изглежда технологично остаряло, всъщност се харесва на част от клиентската маса. Въпреки това технологично „изоставане“, технологиите не са изключени напълно и в централната част можем да открием 9-инчов сензорен екран, който безжично поддържа Apple CarPlay и Android Auto.

Що се отнася до пространството в интериора, на предните седалки то е напълно достатъчно дори и за по-високи хора, като седалките са меки и приятни на допир в комбинация от кожа и плюш в по-високите нива на оборудване. Задните седалки също предлагат комфорт при пътуване, като може да са малко по-неудобни за по-високи пътници по отношение на коленете, особено, когато предните седалки са изтеглени максимално назад. Въпреки това, Vitara предлага достатъчно пространство за четирима възрастни, докато багажникът е с обем от 362 литра при нормална конфигурация на седалките или 1119 литра при изцяло сгънати седалки.

Задвижване

Най-големите промени при Vitara за тази година се крият при задвижването, което вече предлага само един двигател, а именно 1.4-литров бензинов мотор в комбинация с механична или автоматична трансмисия с шест предавки и опция за 4х4 задвижване и при двата варианта.

Макар емблемата Hybrid да остава на задния капак, новият двигател всъщност не е пълноценен хибрид, а така наречения мек хибрид, който използва 48-волтова система със стартер-генератор за минимално движение на ток в задръствания или при спускане. Мощността е 110 конски сили, които са достъпни при 4500 оборота в мин., а максималният въртящ момент достига 235 Нм в диапазона между 2000 и 2500 оборота в мин.. От компанията оправдават намаляването на мощността с данни от свои статистики, според които само 0.1% от клиентите всъщност използват по-голяма мощност от 107 конски сили.

Повдигайки тази тема, няма как да не споделим и за това как се усеща Suzuki Vitara зад волана, като имахме възможност да тестваме кола със задвижване на четирите колела и механична трансмисия. Мощността е напълно достатъчна за спокойно шофиране, като колата не се усеща тромава, но много вероятно, феновете на високите скорости и бързите ускорения няма да са особено впечатлени. Според техническите характеристики, ускорението до 100км/ч отнема 12.2 секунди при най-тромавата версия, като тази която тествахме, докато автоматикът със задвижване на единия мост, прави същото упражнение за 10.1 секунди. Разходът на гориво, който вероятно също е важна тема за потенциалните клиенти се върти около диапазона между 6 и 7 литра на 100 километра при спокойно шофиране, в зависимост от конфигурацията, която изберете.

В заключение можем да кажем, че Suzuki Vitara е компактен, класически изглеждащ и аналогов SUV, който някои клиенти все още търсят в претъпкания свят от технологични и футуристични модели, като не пропуска всички важни технологии за безопасност. Това разбира се има и своето предимство в цената, която започва от 50 990 лева за базовото оборудване за базовото ниво с единично задвижване или 57 990 лева за задвижване на четирите колела в модификация GL+, като към момента на писане на този текст, вносителят на марката предлага промоционална цена на този модел от 49 990 лева.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пъши

    8 1 Отговор
    Автора пише нещо за БРОД компютъра. Това сигурно е някаква световна иновация на Сузуки.

    10:57 14.11.2025

  • 2 аустрия

    3 3 Отговор
    хм, тази версия на Витара не е ли от миналата година???

    Коментиран от #4

    11:05 14.11.2025

  • 3 Георги Г.

    8 18 Отговор
    Това унгарско недоразумение още ли се произвежда !?
    Няма лошо!
    Но - определено трябва да струва по-малко от Дачия ...

    Коментиран от #5

    11:08 14.11.2025

  • 4 Гост

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "аустрия":

    Неее, версията е отпреди 20 години, само цените са от тази година...

    Коментиран от #8

    11:10 14.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сузуки - едни от малкото истински

    16 3 Отговор
    Сузуки са една от малкото останали честни марки, с великолепно съотношение цена/качество. Добра практичност, здравина, много добро управление, великолепен 1.4 турбо 4 цилиндров двигател с корени в 90-те години на 20 век.

    Препоръчвам Витара и S-cross.

    11:13 14.11.2025

  • 7 Брех

    10 2 Отговор
    Защо недарузамение? Какво му е лошото? Или просто не е колата на народа, 3-те стрели или баварските моторни заводи? И какво я прави по-долу от тези които изброих?

    11:13 14.11.2025

  • 8 Брех

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    изглежда качествена тогава...20 години не са малко за една кола :)

    11:15 14.11.2025

  • 9 Колко?

    5 2 Отговор
    Абевиенормалнилисте

    11:29 14.11.2025

  • 10 анонимен

    5 4 Отговор
    Сузуки са марка номер едно в света и това е купето много е леко и много здраво. Също поддръжката на автомобила е много ниска това е политика на фирмата имам приятел който е мениджър във Сузуки сервиза им е на загуба те просто не се развалят и също цените са ниски. Сузуки е доста добър автомобил съотношение цена качество и си струва човек да го купи.

    Коментиран от #11

    11:39 14.11.2025

  • 11 Сузуки

    0 5 Отговор

    До коментар #10 от "анонимен":

    правят мотори, там са номер 1. Виждал съм да правят и лекотоварни камиони. Коли чак сега разбирам че произвеждат. Определено не бих си купил

    12:15 14.11.2025

  • 12 Мдаа

    1 0 Отговор
    110 кс това е несериозно, за тези пари може се вземе СУВ с много по голяма мощност и повече екстри.

    13:26 14.11.2025

  • 13 Хонда

    1 0 Отговор
    Да дам 60 бона за 110 к.с.? Благодаря, но не, благодаря. Авторчето, натовари го това Судзуки с четирима пътници и пълен багажник и да видим дали ще имаш спокойно шофиране, когато се чудиш дали ще преодолее някой по-голям наклон, особено ако е включен и климатикът. Параметрите са точно на кола отпреди 20 г.

    13:28 14.11.2025

  • 14 инж. Минчев

    3 0 Отговор
    Витарата е супер добро предложение, на цената на по-скъпите Дъстъри. Надежден, умерен, разумен дизайн. Който го вземе няма да сгреши. За разлика от смотания Ситроен С5 Aircross от вчера.
    Сузукито е пушка. А, на който му се струва скучно е просто млад, неопитен и незрял.

    14:19 14.11.2025

  • 15 Сър Мастър Бейтс

    1 0 Отговор
    Колата е супер на фона на това, което се предлага в момента на пазара. Ако не беше мек хибрид (разбирай, проблеми, а кяр никакъв) щеше да е перфектна. Предполагам този мек хибрид може да се изключи някак, за да не създава грижи.

    14:47 14.11.2025