Новини
Авто »
Първи тест и БГ цени на новото Renault Clio
  Тема: Тест драйв

Първи тест и БГ цени на новото Renault Clio

27 Ноември, 2025 09:55 4 562 15

  • renault-
  • clio-
  • тест-
  • esprit alpine-
  • e-tech-
  • хибрид

Основният коз на шестата генерация е изключително икономичния хибриден силов тракт

Първи тест и БГ цени на новото Renault Clio - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Ещорил, Португалия. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

С повече от 35 години история и над 16 милиона продадени бройки, Renault Clio не е просто модел, а автомобилна икона. Шестото му поколение, представено в ексклузивната линия Esprit Alpine, пристига с амбицията да запази европейската си корона на бестселър, като съчетава дръзкия си нов дизайн с феноменална хибридна ефективност. По време на първите километри по пътищата на Португалия, Renault Clio 6 показа, че е извървял дълъг път от предходната генерация. Наш екип беше на мястото на събитието и ето първоначалните ни впечатления от модела.

Екстериор

Първи тест и БГ цени на новото Renault Clio

Веднага прави впечатление по-мускулестият и атлетичен външен вид. Новият дизайн, особено в предната част, е подчертан от изразителни промени и основно от радикален редизайн на фаровете и огледалата, които допринасят и за драстично подобрената аеродинамика – коефициентът на челно съпротивление (CX) е свален от 0.32 на 0.30.

Първи тест и БГ цени на новото Renault Clio

Този ефект е постигнат и благодарение на активните въздушни клапи, които оптимизират въздушния поток и охлаждането, рефлектирайки пряко върху ефективността. Силуетът е по-изчистен и динамичен, с нови дневни LED светлини, които създават отличителен светлинен подпис.

Първи тест и БГ цени на новото Renault Clio

Във високите нива на оборудване, като тествания от нас Esprit Alpine, каросерията е подчертана с тъмни акценти и специфични джанти, придаващи допълнителна спортна агресия, особено видима под яркото португалско слънце.

Двигател

Първи тест и БГ цени на новото Renault Clio

Под капака, фокусът пада върху хибридния агрегат E-Tech. Четирицилиндровият 1.8-литров мотор вече генерира 160 к.с. (увеличение спрямо 145 к.с. преди), като се комбинира с иновативната многорежимна автоматична трансмисия. Ускорението от 0 до 100 км/ч се случва за респектиращите за кола от този сегмент 8.3 секунди – достатъчно, за да бъде автомобилът подчертано динамичен.

За клиентите, които предпочитат по-традиционни решения, Clio 6 се предлага и с базов 1.2-литров трицилиндров мотор. Този агрегат е повече от достатъчен за градска употреба и е насочен към по-прагматичните купувачи. На някои пазари ще бъде наличен и вариант с фабрично монтирана АГУ, но за съжаление на българските потребители, на този етап версията с АГУ няма да се предлага.

Първи тест и БГ цени на новото Renault Clio

Но да се върнем към основната иновация - новият хибриден силов тракт, който определено ни направи много силно впечатление. Истинският коз на Renault Clio 6 е неговата икономичност. При нормално шофиране и тестване на възможностите на колата, борд компютърът отчете среден разход от едва 4.2 л/100 км (при спокойно каране) до 4.5 – 4.7 л/100 км (при значително по-тежък десен крак от наша страна), което е един изключителен резултат, гарантиращ пробег от около 1 000 км с един резервоар.

Първи тест и БГ цени на новото Renault Clio

И още нещо, което ни направи силно впечатление. В системата multi-sense вече е наличен и нов режим – smart eco, който автоматично оптимизира енергийната консумация на база поведението на водача. Електрониката прави така, че в градски условия колата да се движи основно на ток, което прави градския разход по-нисък от извънградския. А както вече споменахме последният не надхвърля пет на сто, независимо как и къде управлявате колата, което превръща този хибрид в уникален заместник на липсващия в гамата дизел.

Интериор

Първи тест и БГ цени на новото Renault Clio

Вътрешността на новото Clio също е голяма стъпка напред. Седалките във версията Esprit Alpine предлагат изключително добра странична поддръжка, а в комбинация с малкия волан с отличен захват правят управлението много интуитивно и директно. Инфотейнмънт системата OpenR Link с интегриран Google е бърза, реагира мигновено на допир и предлага пълен набор от приложения от Google Play.

Първи тест и БГ цени на новото Renault Clio

Особено силно впечатление прави навигацията, която може да бъде проектирана и на дигиталното табло пред водача. Не може да не споменем и аудио системата Harman Kardon с мощност 410W, чието звучене е наистина завладяващо. Освен това качеството на материалите е видимо по-добро, като в тестваната от нас версия откриваме много добре изглеждащи рециклирани тъкани и елементи от Alcantara със сини шевове – детайли, които повдигат усещането за класа в сравнение с предходното поколение.

Първи тест и БГ цени на новото Renault Clio

Дигиталното табло е с отлична графика и позволява висока степен на персонализация, докато подобрените 360-градусови HD камери правят маневрирането в тесни пространства изненадващо лесно.

Ходови характеристики

Първи тест и БГ цени на новото Renault Clio

По отношение на пътното поведение можем да кажем, че окачването е настроено отлично. Автомобилът се справя много добре с неравности и лош асфалт, без да бъде прекалено мек. При нормални скорости, шумоизолацията на купето е много добра (около 66 dB при 100 км/ч), но при силно натискане на газта, особено при изкачване, въпросната многорежимна трансмисия показва своя характер, задържайки оборотите в горните диапазони и предизвиквайки осезаем шум в купето – напомняне, че Renault Clio 6 е ефективен хибрид, а не спортна кола.

Първи тест и БГ цени на новото Renault Clio

Но въпреки това личното ни впечатление от шофирането е, че новото Clio е за един изключително пъргав в градски условия автомобил, а лекият и станал доста по-директен волан допринася за повишена маневреност. Системата Active Assist (адаптивен круиз контрол и асистент за лентата) работи прецизно и прави дългите преходи по-малко уморителни, превръщайки колата в отлично предложение не само за града. Плюс е и изключителното усещане за стабилност, постигнато чрез промени в шасито. Като още един минус бихме отбелязали, че видимостта през силно наклонения заден прозорец е леко ограничена, въпреки че това е компенсирано от новата дигитална камера за заден ход.

Първи тест и БГ цени на новото Renault Clio

С други думи сме впечатлени от новото Clio. Шестата генерация, макар да се прави на досегашната, но модернизирана платформа, не е само нов дизайн, но и осезателен технологичен скок. Системата OpenR Link е платформа, която позволява бъдещи (Over-the-Air) актуализации по въздуха, които ще поддържат автомобила актуален още дълго време. В тази връзка представителите на марката ни увериха, че освен интегрираните услуги на Google, от 2026 година се очаква добавянето и на чатбота Gemini, който ще превърне гласовия контрол в истински разговор.

А като част от 29-те системи за помощ на водача, моделът предлага и подобрено разпознаване на пътните знаци и интелигентна система за предупреждение за отваряне на вратите, която предпазва от сблъсък с приближаващи велосипедисти или автомобили. Иоще нещо - вратите на новото Clio се затварят изключително меко - не като в кола от B-сегмента, а точно като при истинските премиум автомобили.

Първи тест и БГ цени на новото Renault Clio

Но каквото и да си говорим за всички тези предимства, основното си остава това при хибридната версия свързано с невероятната икономичност, сравнима с тази на дизелите, като това съвсем не е за сметка на динамиката. Въпросният хибриден тракт обаче си има и своя компромис: поради разположението на батерията, багажникът е с по-скромен обам от 309 литра (срещу 391 литра при бензиновата версия). Въпреки това, мястото на задния ред седалки е достатъчно комфортно за двама възрастни (с височина до около 1.80 м), докато за трима би било леко некомфортно.

Заключение и цени

Първи тест и БГ цени на новото Renault Clio

В заключение ще кажем, че Renault Clio 6 е очарователно зрял автомобил. Той е едновременно стилен, пъргав, комфортен и най-вече – изключително икономичен. Въпреки малките компромиси в багажника на хибрида и шума при силно ускорение, новото Clio е повече от готово да отговори на изискванията на съвременния градски шофьор, при това на цени, съвсем леко завишени (с малко над 1 000 лв) спрямо досегашното Clio 5. Ето и цените.

Първи тест и БГ цени на новото Renault Clio


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Марио

    8 6 Отговор
    Добро ревю на Славчев, колата ми харесва, единствено е малко скъпичка, но пък този хибрид , поне от написаното, е върха. С този разпод си е по-добре от дизела.

    Коментиран от #4

    10:04 27.11.2025

  • 2 Заинтригуван

    5 2 Отговор
    От написаното много добре звучи този хибрид, по-икономичен от дизела в града и също толкова икономичен на извънградско. Ще го разгледам обезателно.

    10:15 27.11.2025

  • 3 Харесвам!

    1 6 Отговор
    Особено задвижването. Тези стърчащи настрани задни стопове ще се сменят често.

    10:16 27.11.2025

  • 4 Име

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Марио":

    Скъпо, скъпо, колко да е скъпо. То вече евтина нова кола няма, а и това клио вече си прилича на истинска кола. Идеална е за основна за семейство. Този хибрид с този разход също не е е за пренебрегване. Не го зареждаш в контакти, просто караш за без пари. Идеална е количката. Браво на Рено.

    Коментиран от #11

    10:17 27.11.2025

  • 5 Какъв квадратен и дебел телевизор

    2 10 Отговор
    на тази зелева чорба с китайски части цената и е точно 18 000лв. и да гроздето не е кисело.Европейците започнаха да издишат и по качество и по дизайн и по цена.Вижте Японци, Корейци и Китайци какви коли правят и тогава се замислете това ще си го купите ли.

    10:21 27.11.2025

  • 6 Дизнайна

    4 7 Отговор
    му е странна смесица от Форд Фиеста, има нещо на 208 и голяма доста липса на талант в дизайнера. Но е въпрос на вкус. Това, което доста ме съмнява е разхода. Досега не съм попадал ни на Е, ни на хибрид, който да е дори близо до заводските показания дори при "нормално" (каквото и да значи това, а и за всеки е различно), а какво остава ако шофьора е с тежък крак. А пък 1.2 при 130-140 е много, ама много далеч от 4/100.

    Коментиран от #7, #9

    10:21 27.11.2025

  • 7 Дфен

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Дизнайна":

    Моята кола си хваща заводските стойности във всички режими на шофиране.

    10:31 27.11.2025

  • 8 инж. Минчев

    1 1 Отговор
    Не е зле, като дизайн. Отпред прилича на последните Фиести и Фокуси, но има тези Мордорски черни фарове. Отзад с тези стопове ни карат да въздишаме по ретро легенди, като Опел Манта.
    Можеше да бъде и по-зле: например, някой тотатален скрап, като новите Ситроени.

    10:36 27.11.2025

  • 9 Калата

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Дизнайна":

    Тук имаме 1.8-литров ЧЕТИРИцилиндров мотор, който има и спомагателен електромотор. 160 коня за клио си е супер и с този разход от под пет на сто си е направо върха. Качеството и дизайнът също ми допадат. Много добре им се е получило на Рено, а и от ревюто на Радо става ясно, че колата не е никак лоша, защото той не си поплюва и ако имаше сериозни минуси, щеше да ги спомене.

    Коментиран от #12

    10:53 27.11.2025

  • 10 Крис

    1 1 Отговор
    Карам ново пежо 208, но определено това клио ще е следващата ми кола!

    11:02 27.11.2025

  • 11 да бе..

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Име":

    Ще дам 50к за това хибридно недорузумение,да не съм луд-предпочитам си приуса,дако е 20 годишен хибрид,та он не е мръднал-1,5 двг,16V,джапан батареиката е на 80%-и има още хлеб у нея,бичим си спокойно около 20 км в градо на нея и е по широк и багажнико е по голем 400 литра

    11:09 27.11.2025

  • 12 Говорех

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Калата":

    от опит с хибрид с 2.0 мотор (180кс или обща мошност 300кс) , и мога да ит кажа, че под 6 разход не съм видял досега. А този разход е ако се клатя по междуградските пътища с 70-80. Подуши ли магистралата, до 140 е около 8/100, а изпъна ли десния крак удря 10. Та, силно се съмнявам това клио да е толкова икономично. За сравнение само, дори Е-колите им казват 14квт/100, ама пак ако го жалиш или буташ. Иначе отиват на над 20квт/100.

    Коментиран от #13

    11:30 27.11.2025

  • 13 Ицо

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Говорех":

    Това е съвсем нова технология и тази многорежимна скоростна кутия прави нещата толкова икономични. Ти може да не вярваш, но аз се доверявам на специалисти, като пичовете от мобиле, а не на такива форумни драскачи, като теб и мен.

    11:34 27.11.2025

  • 14 Мемфис

    0 0 Отговор
    Харесвам малките автомобили, практични са но… по икономични от новите дизели????
    Мерцедес 220 BLUETEC , при скорост 140 км/ ч - разход 4,8 л! Колко ще е разхода на реното при тази скорост на магистралата ?
    Плащат ви за да го хвалите, ама малко се съобразявайте и не пишете глупости!

    11:34 27.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.