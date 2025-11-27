Първи тест и БГ цени на новото Renault Clio

Ещорил, Португалия. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

С повече от 35 години история и над 16 милиона продадени бройки, Renault Clio не е просто модел, а автомобилна икона. Шестото му поколение, представено в ексклузивната линия Esprit Alpine, пристига с амбицията да запази европейската си корона на бестселър, като съчетава дръзкия си нов дизайн с феноменална хибридна ефективност. По време на първите километри по пътищата на Португалия, Renault Clio 6 показа, че е извървял дълъг път от предходната генерация. Наш екип беше на мястото на събитието и ето първоначалните ни впечатления от модела.

Екстериор

Веднага прави впечатление по-мускулестият и атлетичен външен вид. Новият дизайн, особено в предната част, е подчертан от изразителни промени и основно от радикален редизайн на фаровете и огледалата, които допринасят и за драстично подобрената аеродинамика – коефициентът на челно съпротивление (CX) е свален от 0.32 на 0.30.

Този ефект е постигнат и благодарение на активните въздушни клапи, които оптимизират въздушния поток и охлаждането, рефлектирайки пряко върху ефективността. Силуетът е по-изчистен и динамичен, с нови дневни LED светлини, които създават отличителен светлинен подпис.

Във високите нива на оборудване, като тествания от нас Esprit Alpine, каросерията е подчертана с тъмни акценти и специфични джанти, придаващи допълнителна спортна агресия, особено видима под яркото португалско слънце.

Двигател

Под капака, фокусът пада върху хибридния агрегат E-Tech. Четирицилиндровият 1.8-литров мотор вече генерира 160 к.с. (увеличение спрямо 145 к.с. преди), като се комбинира с иновативната многорежимна автоматична трансмисия. Ускорението от 0 до 100 км/ч се случва за респектиращите за кола от този сегмент 8.3 секунди – достатъчно, за да бъде автомобилът подчертано динамичен.

За клиентите, които предпочитат по-традиционни решения, Clio 6 се предлага и с базов 1.2-литров трицилиндров мотор. Този агрегат е повече от достатъчен за градска употреба и е насочен към по-прагматичните купувачи. На някои пазари ще бъде наличен и вариант с фабрично монтирана АГУ, но за съжаление на българските потребители, на този етап версията с АГУ няма да се предлага.

Но да се върнем към основната иновация - новият хибриден силов тракт, който определено ни направи много силно впечатление. Истинският коз на Renault Clio 6 е неговата икономичност. При нормално шофиране и тестване на възможностите на колата, борд компютърът отчете среден разход от едва 4.2 л/100 км (при спокойно каране) до 4.5 – 4.7 л/100 км (при значително по-тежък десен крак от наша страна), което е един изключителен резултат, гарантиращ пробег от около 1 000 км с един резервоар.

И още нещо, което ни направи силно впечатление. В системата multi-sense вече е наличен и нов режим – smart eco, който автоматично оптимизира енергийната консумация на база поведението на водача. Електрониката прави така, че в градски условия колата да се движи основно на ток, което прави градския разход по-нисък от извънградския. А както вече споменахме последният не надхвърля пет на сто, независимо как и къде управлявате колата, което превръща този хибрид в уникален заместник на липсващия в гамата дизел.

Интериор

Вътрешността на новото Clio също е голяма стъпка напред. Седалките във версията Esprit Alpine предлагат изключително добра странична поддръжка, а в комбинация с малкия волан с отличен захват правят управлението много интуитивно и директно. Инфотейнмънт системата OpenR Link с интегриран Google е бърза, реагира мигновено на допир и предлага пълен набор от приложения от Google Play.

Особено силно впечатление прави навигацията, която може да бъде проектирана и на дигиталното табло пред водача. Не може да не споменем и аудио системата Harman Kardon с мощност 410W, чието звучене е наистина завладяващо. Освен това качеството на материалите е видимо по-добро, като в тестваната от нас версия откриваме много добре изглеждащи рециклирани тъкани и елементи от Alcantara със сини шевове – детайли, които повдигат усещането за класа в сравнение с предходното поколение.

Дигиталното табло е с отлична графика и позволява висока степен на персонализация, докато подобрените 360-градусови HD камери правят маневрирането в тесни пространства изненадващо лесно.

Ходови характеристики

По отношение на пътното поведение можем да кажем, че окачването е настроено отлично. Автомобилът се справя много добре с неравности и лош асфалт, без да бъде прекалено мек. При нормални скорости, шумоизолацията на купето е много добра (около 66 dB при 100 км/ч), но при силно натискане на газта, особено при изкачване, въпросната многорежимна трансмисия показва своя характер, задържайки оборотите в горните диапазони и предизвиквайки осезаем шум в купето – напомняне, че Renault Clio 6 е ефективен хибрид, а не спортна кола.

Но въпреки това личното ни впечатление от шофирането е, че новото Clio е за един изключително пъргав в градски условия автомобил, а лекият и станал доста по-директен волан допринася за повишена маневреност. Системата Active Assist (адаптивен круиз контрол и асистент за лентата) работи прецизно и прави дългите преходи по-малко уморителни, превръщайки колата в отлично предложение не само за града. Плюс е и изключителното усещане за стабилност, постигнато чрез промени в шасито. Като още един минус бихме отбелязали, че видимостта през силно наклонения заден прозорец е леко ограничена, въпреки че това е компенсирано от новата дигитална камера за заден ход.

С други думи сме впечатлени от новото Clio. Шестата генерация, макар да се прави на досегашната, но модернизирана платформа, не е само нов дизайн, но и осезателен технологичен скок. Системата OpenR Link е платформа, която позволява бъдещи (Over-the-Air) актуализации по въздуха, които ще поддържат автомобила актуален още дълго време. В тази връзка представителите на марката ни увериха, че освен интегрираните услуги на Google, от 2026 година се очаква добавянето и на чатбота Gemini, който ще превърне гласовия контрол в истински разговор.

А като част от 29-те системи за помощ на водача, моделът предлага и подобрено разпознаване на пътните знаци и интелигентна система за предупреждение за отваряне на вратите, която предпазва от сблъсък с приближаващи велосипедисти или автомобили. Иоще нещо - вратите на новото Clio се затварят изключително меко - не като в кола от B-сегмента, а точно като при истинските премиум автомобили.

Но каквото и да си говорим за всички тези предимства, основното си остава това при хибридната версия свързано с невероятната икономичност, сравнима с тази на дизелите, като това съвсем не е за сметка на динамиката. Въпросният хибриден тракт обаче си има и своя компромис: поради разположението на батерията, багажникът е с по-скромен обам от 309 литра (срещу 391 литра при бензиновата версия). Въпреки това, мястото на задния ред седалки е достатъчно комфортно за двама възрастни (с височина до около 1.80 м), докато за трима би било леко некомфортно.

Заключение и цени

В заключение ще кажем, че Renault Clio 6 е очарователно зрял автомобил. Той е едновременно стилен, пъргав, комфортен и най-вече – изключително икономичен. Въпреки малките компромиси в багажника на хибрида и шума при силно ускорение, новото Clio е повече от готово да отговори на изискванията на съвременния градски шофьор, при това на цени, съвсем леко завишени (с малко над 1 000 лв) спрямо досегашното Clio 5. Ето и цените.