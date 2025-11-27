Полицаи спряха прототип на Aston Martin, защото "изгаря пътя"

Изглежда, че дори прототипите на хиперколи за милиони паунда не са имунизирани срещу ръката на закона. Шерифската служба на окръг Емери в Юта наскоро спря прототип на Aston Martin Valhalla – кола на стойност 1 милиона евр, след като получи оплаквания, че колата „изгаря пътя“ на магистрала I-70 близо до Грийн Ривър.

В инцидента участват заместник-шерифът на ECSO Дилън Кийл и полицаят от UHP Дакота Адамс, които се спрели уникалния хибриден хиперкар. Водачът, явно инженер по тестовете на Aston Martin, обяснил, че колата е в процес на окончателни динамични настройки. Предвид техническите характеристики на Valhalla, не е трудно да се разбере как водачът може да е надхвърлил местното определение за „правилното поведение на пътя“.

Valhalla е абсолютна машина, която може да се похвали с 4.0-литров twin-turbo V8 двигател, монтиран зад водача, съчетан с три електромотора, за да произведе комбинирана мощност от 1079 PS (793 kW) и зашеметяващ въртящ момент от 1100 Nm. Това чудовище със задвижване на всички колела е способно да ускори от 0 до 100 км/ч за само 2,5 секунди и има електронно ограничена максимална скорост от 350 км/ч (217 mph). С такава мощност полицията потвърди, че ако шофьорът е пожелал да избяга, патрулните им коли бързо щяха да останат назад.

Въпреки това, взаимодействието е било сърдечно, като заместник-шериф Кийл просто е дал на шофьора няколко „съвета за етикета на шофиране“ и е „се е погрижил за някои неща“. Все още не е ясно дали е издаден официален фиш. Появата на скъп прототип, който все още е в процес на „тестване и настройка“, е забележителна, тъй като производството за клиенти вече е в ход, което предполага, че този автомобил може да е в процес на окончателно одобрение или в по-специализирана фаза на разработка за ограничената серия от 999 бройки.