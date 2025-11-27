Новини
Авто »
Полицаи спряха прототип на Aston Martin, защото "изгаря пътя"

Полицаи спряха прототип на Aston Martin, защото "изгаря пътя"

27 Ноември, 2025 10:50 748 5

  • aston martin-
  • valhalla-
  • тест-
  • полиция

Шофьорът се е разминал само с бърза лекция

Полицаи спряха прототип на Aston Martin, защото "изгаря пътя" - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Изглежда, че дори прототипите на хиперколи за милиони паунда не са имунизирани срещу ръката на закона. Шерифската служба на окръг Емери в Юта наскоро спря прототип на Aston Martin Valhalla – кола на стойност 1 милиона евр, след като получи оплаквания, че колата „изгаря пътя“ на магистрала I-70 близо до Грийн Ривър.

В инцидента участват заместник-шерифът на ECSO Дилън Кийл и полицаят от UHP Дакота Адамс, които се спрели уникалния хибриден хиперкар. Водачът, явно инженер по тестовете на Aston Martin, обяснил, че колата е в процес на окончателни динамични настройки. Предвид техническите характеристики на Valhalla, не е трудно да се разбере как водачът може да е надхвърлил местното определение за „правилното поведение на пътя“.

Полицаи спряха прототип на Aston Martin, защото "изгаря пътя"

Valhalla е абсолютна машина, която може да се похвали с 4.0-литров twin-turbo V8 двигател, монтиран зад водача, съчетан с три електромотора, за да произведе комбинирана мощност от 1079 PS (793 kW) и зашеметяващ въртящ момент от 1100 Nm. Това чудовище със задвижване на всички колела е способно да ускори от 0 до 100 км/ч за само 2,5 секунди и има електронно ограничена максимална скорост от 350 км/ч (217 mph). С такава мощност полицията потвърди, че ако шофьорът е пожелал да избяга, патрулните им коли бързо щяха да останат назад.

Въпреки това, взаимодействието е било сърдечно, като заместник-шериф Кийл просто е дал на шофьора няколко „съвета за етикета на шофиране“ и е „се е погрижил за някои неща“. Все още не е ясно дали е издаден официален фиш. Появата на скъп прототип, който все още е в процес на „тестване и настройка“, е забележителна, тъй като производството за клиенти вече е в ход, което предполага, че този автомобил може да е в процес на окончателно одобрение или в по-специализирана фаза на разработка за ограничената серия от 999 бройки.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 само да попитам

    3 0 Отговор
    а защо не обяснихте в статията какво означва “изгаря пътя”???

    Коментиран от #3

    10:57 27.11.2025

  • 2 Руснак

    2 1 Отговор
    Нашия масквич е къде къде по бърз,нищо че само емблемата е наша

    Коментиран от #4

    10:59 27.11.2025

  • 3 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "само да попитам":

    Ползвай гугал преводача на обратно

    10:59 27.11.2025

  • 4 Украинец

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Руснак":

    Вашия Москвич тука е с 10 хиляди Евро по-евтин. С китайската емблема.

    11:05 27.11.2025

  • 5 Марко

    0 1 Отговор
    Бих се обзаложил, че Aston Martin са организатори на този "случаен" инцидент, от който полицаите са захлебили по няколко трохи, а почти безплатната реклама се инкасира от фирмата-организатор!

    11:22 27.11.2025