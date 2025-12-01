Преки впечатления и цена у нас на иновативния хибрид Renault Symbioz e-tech full hybrid 160

След като още преди година имахме възможността да изпробваме качествата на Renault Symbioz още по време на първите тестове на модела, сега решихме да разберем как се справя на пътя най-интересната и най-мощна версия на модела - модификацията E-Tech Full Hybrid 160. В крайна сметка, не е достатъчно един SUV да изглежда добре и да бъде практичен; в днешния свят моторният отсек е мястото, където трябва да се обърне внимание, тъй като именно там са основните компромиси - трицилиндрови агрегати и т.н. Но под капака на E-Tech Full Hybrid 160 се крие истинската технологична революция. Renault са извадили на показ една брилянтна инженерна находка.

Това, което прави Symbioz E-Tech 160 толкова различен, не е просто хибридният етикет, а начинът, по който системата постига тази системна мощност. Задвижването се осъществява от 1.6-литров бензинов атмосферен двигател, който работи в хармония с два електрически мотора – един основен (e-мотор) и един спомагателен стартер-генератор с високоволтов капацитет (HSG). Общата системна мощност, както подсказва името, е 160 к.с., но тези коне се разгръщат по начин, който изненадва дори опитни шофьори.

Ключовият елемент, който променя цялостното усещане от шофирането, е трансмисията – иновативната безсъединителна кутия. Тя е директно вдъхновена от опита на Renault във Формула 1 и елиминира необходимостта от традиционен съединител. Резултатът е, че в по-голямата част от времето потеглянето и превключването на предавките в града се случва чисто на ток, което прави преходът към бензиновия мотор почти незабележим. Забравете за всякакво придърпване или паузи при смяна – усещането е изключително плавно, сякаш карате чист електромобил, докато не чуете приглушеното включване на бензиновия агрегат.

Докато по-ранните ми срещи с модела бяха фокусирани върху простора и инфотейнмънт системата, сега вниманието ми беше изцяло насочено към това, как системата жонглира с четирите предавки за бензиновия двигател и двете за електрическия. При динамично шофиране извън града, когато поискаш рязко ускорение, хибридната система демонстрира впечатляваща интелигентност. Тя мигновено преценява оптималната комбинация от въртящ момент от двата източника, осигурявайки бърза и решителна реакция, без неприятното "превъртане" на оборотите, характерно за повечето конкурентни хибриди със CVT трансмисии.

Symbioz E-Tech 160 не просто използва електричество, за да намали разхода; той го използва, за да оптимизира всяко превключване и да подобри динамиката. Особено впечатляващ е режимът "B" (Brake) на скоростния лост, който усилва регенерацията на енергия при отнемане на газта. Докато се спусках;e по планински път, почти не се наложи да докосвамe спирачката – колата ефективно зарежда батерията си, докато поддържаше контролирана скорост. Това не е просто спестяване на гориво, това е пълна интеграция на хибридната технология в шофьорското изживяване, което прави именно тази модификация едно от най-логичните и приятни предложения в сегмента на компактните SUV-та днес.

А когато говорим за логика, не можем да подминем и най-практичния аспект: ефективността. По официални данни на WLTP, Renault заявяват комбиниран разход от около 4,6 – 4,7 л/100 км, което е отличен показател за семеен SUV. Но впечатляващото е, че при реални тестове, особено в градска среда, където хибридната система е най-активна, цифрите клонят изключително близо до заводските, а дори и падат под 5 л/100 км при по-лек десен крак.

Само при продължително високоскоростно шофиране по магистрала, където електрическата подкрепа е по-слабо изразена, разходът леко се покачва – но дори и тогава остава в рамките на разумното и не минава шест на сто - още веднъж доказвайки, че инженерите на Режията са постигнали забележителен баланс между динамика и икономичност. С други думи тази най.мощна версия на модела е динамична и същевременно икономична и е оптималната за този автомобил, който в гамата на Renault се нарежда между Captur и Austral и на практика представлява една отлична селейна кола. Цената му също е доста разумна - 52 590 лева с ДДС.