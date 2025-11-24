Новини
Експертите от TUV разкриха кои са най-здравите и най-чупливите коли за 2025-та

Експертите от TUV разкриха кои са най-здравите и най-чупливите коли за 2025-та

24 Ноември, 2025

Tesla бележи антирекорд

Експертите от TUV разкриха кои са най-здравите и най-чупливите коли за 2025-та - 1
Галин Ганев

Годишният доклад на TUV за 2025 година даде сурова оценка за качеството на изработката, като Tesla отново заема последното място в германската класация за надеждност, но тази година цифрите достигнаха историческо дъно. В доклада, който обхваща 9,5 милиона технически прегледи, се установява, че 2-3-годишната Tesla Model Y има шокиращ процент на дефекти от 17,3%, което го прави най-лошо класирания автомобил в тази възрастова група за десетилетие, изпреварвайки предишния последен в класацията Model 3, който все пак отбелязва разочароващ процент от 13,1%. Ключовите точки на отказ за моделите Tesla бяха последователно идентифицирани като проблеми в задвижващи елементи, окачването, спирачките и осветлението.

Експертите от TUV разкриха кои са най-здравите и най-чупливите коли за 2025-та

Като цяло картината във всички възрастови групи се влошава, като ADAC съобщава, че 21,5% от всички проверени автомобили са се провалили поради „значителен“ или „опасен“ дефект, което е увеличение с 0,9% спрямо миналата година.

На фона на неуспехите, европейските и японските марки демонстрират трайно качество, като Volkswagen е начело сред автомобилите, които са навършили четири години; VW T-Roc показа повторно силни резултати в класовете от 4 до 7 години, а Touareg спечели наградата за най-надежден автомобил над 12 години. В ключовата категория на автомобилите на възраст от 2 до 3 години Mazda 2 беше общата победителка, доказвайки, че отличното качество на изработката е постижимо, докато електрическият Fiat 500e оглави категорията на мини автомобилите, давайки ясен отговор на слабите резултати на Tesla в сегмента на електромобилите. Други победители в сегмента бяха BMW 1 Series, Mercedes C-Class и VW T-Roc в сегмента на SUV автомобилите.

В новата награда за дългосрочно качество, която се присъжда на марки, чиито автомобили на възраст над 10 години показват най-ниски средни нива на дефекти, Mercedes спечели златния медал с 18,5% дефекти, което иронично почти съответства на процента на повреди на двугодишния Model Y. Audi спечели среброто с 19,2%, а Toyota – бронза с 22%.


  • 1 тойотаджия..

    15 6 Отговор
    Урсулските джендъри си правят платена класация..смехурковци мини и фиат в тройката..аз пък знам че в южна и северна амерка,азия и австралия..по добро от тойота нема

    09:22 24.11.2025

  • 2 така

    22 3 Отговор
    Не знаех, че немските автомобили са станали толкова по-надеждни от японските. Минал съм се с японски. Смях, смях, пълни нагласации тип Ауто-билд. Ако с класации смятат да съживят обърканото си автопроизводство, да видим. То немски на останаха- Форд, Опел ги няма. ФВ фалират, набедени премиуми за китайския вкус ама и там проблеми. Кои да знае, че Порше закъсало. Смях и срам.

    09:23 24.11.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    14 6 Отговор
    Вагените са боклук. От Тесла не съм чул някой да се оплаква.

    Коментиран от #7

    09:24 24.11.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    10 4 Отговор
    Ваген и Мерцес ръждясват по бързо отколкото вървят. Вагените започват да се развалят още по пътя от шоу рума до в къщи.

    09:27 24.11.2025

  • 5 Страшна класация

    7 3 Отговор
    Как в тюф ще отбележат Колко пъти си сменил скоростната кутия между годишните технически прегледи? Колко основни ремонта на двигателя си направил?

    09:30 24.11.2025

  • 6 Страшна класация

    4 3 Отговор
    А най-голямата изненада била, че автомобили които никога не са стъпвали в сервиз трудно минавали технически преглед За разлика от Toyota, на която сменяш маслото на всеки 8000 км и влизаш поне два пъти в сервиз между прегледите.

    А ако караш повече километри, буквално на всеки 2-3 месеца задължително влизаш в сервиза за смяна на масло, където "отстраняват" съществуващи и несъществуващи повреди на почти всяко посещение.

    09:34 24.11.2025

  • 7 Хаха

    11 5 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    От теслите не се оплакват, защото ги е срам да си кажат, след като са ги изтръскали с толкова пари за нещо, което само прилича на автомобил😉

    09:35 24.11.2025

  • 8 Страшна класация

    8 1 Отговор
    Реално класацията е за най-поддържани, а не за най-здрави автомобили.

    09:36 24.11.2025

  • 9 Иво

    8 1 Отговор
    И къде е Тойота? Моето Камри е над 300 хиляди километра - здраво, вярно конче, с минимална поддръжка през годините!

    Коментиран от #10

    09:45 24.11.2025

  • 10 Така е

    10 2 Отговор

    До коментар #9 от "Иво":

    Със сигурност поддръжката е била минимална. За 300 000 км си влязъл задължително в сервиза 20-30 пъти, дори без нищо да се счупи.


    Докато една Тесла за три години върти около 100 000 км без да стъпи в сервиза, а после се чудят защо не може да мине годишен технически преглед. Въпреки че за толкова километри е потрошила окачването, но на повечето собственици не им е направило впечатление, за да отидат до сервиз.

    09:52 24.11.2025

  • 11 отново и отново

    8 1 Отговор
    платена елементарна немска пропаганда

    10:32 24.11.2025

  • 12 Умен

    0 0 Отговор
    Вагините са най-чупливите! Като цяло немските дараци!

    13:50 24.11.2025