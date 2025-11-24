Експертите от TUV разкриха кои са най-здравите и най-чупливите коли за 2025-та

Годишният доклад на TUV за 2025 година даде сурова оценка за качеството на изработката, като Tesla отново заема последното място в германската класация за надеждност, но тази година цифрите достигнаха историческо дъно. В доклада, който обхваща 9,5 милиона технически прегледи, се установява, че 2-3-годишната Tesla Model Y има шокиращ процент на дефекти от 17,3%, което го прави най-лошо класирания автомобил в тази възрастова група за десетилетие, изпреварвайки предишния последен в класацията Model 3, който все пак отбелязва разочароващ процент от 13,1%. Ключовите точки на отказ за моделите Tesla бяха последователно идентифицирани като проблеми в задвижващи елементи, окачването, спирачките и осветлението.
Като цяло картината във всички възрастови групи се влошава, като ADAC съобщава, че 21,5% от всички проверени автомобили са се провалили поради „значителен“ или „опасен“ дефект, което е увеличение с 0,9% спрямо миналата година.
На фона на неуспехите, европейските и японските марки демонстрират трайно качество, като Volkswagen е начело сред автомобилите, които са навършили четири години; VW T-Roc показа повторно силни резултати в класовете от 4 до 7 години, а Touareg спечели наградата за най-надежден автомобил над 12 години. В ключовата категория на автомобилите на възраст от 2 до 3 години Mazda 2 беше общата победителка, доказвайки, че отличното качество на изработката е постижимо, докато електрическият Fiat 500e оглави категорията на мини автомобилите, давайки ясен отговор на слабите резултати на Tesla в сегмента на електромобилите. Други победители в сегмента бяха BMW 1 Series, Mercedes C-Class и VW T-Roc в сегмента на SUV автомобилите.
В новата награда за дългосрочно качество, която се присъжда на марки, чиито автомобили на възраст над 10 години показват най-ниски средни нива на дефекти, Mercedes спечели златния медал с 18,5% дефекти, което иронично почти съответства на процента на повреди на двугодишния Model Y. Audi спечели среброто с 19,2%, а Toyota – бронза с 22%.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тойотаджия..
2 така
3 Данко Харсъзина
4 Данко Харсъзина
5 Страшна класация
6 Страшна класация
А ако караш повече километри, буквално на всеки 2-3 месеца задължително влизаш в сервиза за смяна на масло, където "отстраняват" съществуващи и несъществуващи повреди на почти всяко посещение.
7 Хаха
До коментар #3 от "Данко Харсъзина":От теслите не се оплакват, защото ги е срам да си кажат, след като са ги изтръскали с толкова пари за нещо, което само прилича на автомобил😉
8 Страшна класация
9 Иво
10 Така е
До коментар #9 от "Иво":Със сигурност поддръжката е била минимална. За 300 000 км си влязъл задължително в сервиза 20-30 пъти, дори без нищо да се счупи.
Докато една Тесла за три години върти около 100 000 км без да стъпи в сервиза, а после се чудят защо не може да мине годишен технически преглед. Въпреки че за толкова километри е потрошила окачването, но на повечето собственици не им е направило впечатление, за да отидат до сервиз.
11 отново и отново
12 Умен
