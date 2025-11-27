TÜV определиха най-надеждните и най-ненадеждните употребявани автомобили на пазара

Изключително важният рейтинг за надеждност на употребяваните автомобили от Германия вече е факт, предоставяйки безмилостна оценка на пазара. Данните, събрани от прочутата организация TÜV SÜD, която стои зад техническите прегледи в страната, открояват ясни фаворити и откровени аутсайдери.

След като анализираха резултатите от инспекциите на колосалните 9,5 милиона автомобила през 2024-2025 г., експертите установиха, че Mercedes-Benz и Volkswagen продължават да държат стабилни позиции в челото. От другата страна на спектъра обаче, електрическите модели на Tesla се оказаха най-проблематични и заеха незавидното последно място.

„Черната овца“ на електрическата революция: Tesla Model Y

Ключовият показател в това изследване е процентът на сериозните неизправности и дефекти, който, между другото, бележи тревожно повишение – от 20,6% миналата година до 21,5% средно тази година.

Именно в тази графа Tesla Model Y се провали най-гръмко, печелейки титлата "най-ненадеждният автомобил" според немските стандарти. Дори сред сравнително новите автомобили (на 2-3 години), фрапиращите 17,2% от тези електрически кросоувъри са имали сериозни повреди. Неговият събрат, седанът Tesla Model 3, също не успява да блесне, отчитайки 13,1% проблемни екземпляри.

За разлика от тях, в отделната класация за електрически автомобили, Mini Cooper SE (само 3,5% дефекти) и Audi Q4 e-tron (4%) показаха, че електромобилността може да бъде синоним на безпроблемност.

Победителите по възрастови групи: Германската инженерна мисъл доминира

Рейтингът е изключително полезен, тъй като предоставя детайлна информация за различни възрастови категории, което помага на всеки потенциален купувач на употребяван автомобил да направи информиран избор.

Най-надеждни автомобили на 2-3 години:

В тази категория се открояват:

Субкомпактни: Fiat 500e

Малки: Mazda 2

Компактни: BMW Серия 1

Среден клас: Mercedes C-Class

Кросоувъри: Volkswagen T-Roc

Миниванове: Mercedes-Benz B-Class

Надеждност при по-старите модели:

Особено впечатление прави Volkswagen T-Roc, който се доказва като абсолютен шампион в годините от 2 до 7. Вижда се също, че някои модели на Dacia и Renault срещат предизвикателства при достигане на по-голяма възраст, докато луксозни машини като BMW Серия 5 и Серия 6 също имат своите слаби моменти в по-старите категории.

В заключение, немският рейтинг служи като добър ориентир за всеки, който планира да инвестира в употребяван автомобил. Докато Mercedes-Benz и Volkswagen продължават да държат знамето на дългосрочната надеждност, електрическият сегмент, особено този на Tesla, очевидно все още има да изкачва стръмни хълмове по отношение на качеството на изработката и безпроблемната експлоатация.