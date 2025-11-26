Новият Nissan Juke ще се промени коренно

Един от най-дръзките кросоувъри в съвременната автомобилна история – Nissan Juke – ще се преобрази до неузнаваемост. Третото поколение на модела, което е планирано да стъпи на пазара през 2026 година, ще направи решителна крачка, изоставяйки изцяло двигателите с вътрешно горене, за да се превърне в чистокръвно електрическо превозно средство.

Бъдещият Nissan Juke 2026 ще заеме своето място като ключов елемент в новата, изцяло електрическа гама на японския бранд за европейския континент, заставайки редом до обновените версии на Nissan Leaf и Nissan Micra.

Според вицепрезидента на Nissan, отговарящ за разработката на електрически превозни средства, Сунсуке Шигемото, цитиран от Auto Express, новият Juke ще запази компактните размери на актуалния модел, но външният му вид ще претърпи коренна метаморфоза. Изтеклите тийзъри и ранните шпионски кадри недвусмислено загатваха за много по-агресивна и динамична визия. Очертава се по-издължен преден капак, по-стръмно наклонено предно стъкло и елегантна, силно извита линия на покрива. Очаква се кросоувърът да заимства специфични дизайнерски акценти от футуристичния концепт Nissan Hyper Punk от 2023 година, вливайки му доза авангарден стил.

Под каросерията, промените са също толкова значими. Цуносуке Шигемото потвърди, че електрическият Nissan Juke ще използва доказаната платформа на новия Leaf. Тази техническа родствена връзка ще бъде очевидна и в интериора. Електрическите братя ще споделят общ стил на предния панел, където ще доминират два внушителни 14,3-инчови екрана – същински дигитален команден център за водача и пътниците.

Освен архитектурата, новият Leaf ще послужи и като донор на силовата установка. Това означава, че електрическият кросоувър Nissan Juke ще бъде достъпен в няколко мощностни варианта:

Базова версия: Очаквано с мощност от 176 к.с. и батерия с капацитет 52 кВтч.

По-мощна версия: Предлагаща впечатляващите 218 к.с. и по-голяма батерия с капацитет 75 кВтч.

Благодарение на топ модификацията със 75 кВтч батерия, пробегът на новия Juke ще надхвърли 500 км с едно зареждане. С този резултат, Nissan не просто отговарят на пазарните изисквания, но и позиционират модела като сериозен играч в сегмента на градските електрически кросоувъри с голям автономен пробег. Една истинска промяна на парадигмата, която ще запази провокативния дух на Juke, но ще го пренесе в недотам ясното електрическо бъдеще.