Nissan все още няма ясни планове за следващия GT-R

Автомобилният свят с нетърпение очаква следващата глава за емблематичния суперкар на Nissan, GT-R, особено след като производството на легендарното поколение R35 официално приключи. Въпреки че ръководството многократно е обещавало, че моделът „някой ден ще се завърне“, консенсусът относно окончателния вид на R36 се променя, като хибридното задвижване изглежда най-вероятният наследник на традиционния V6.

Висши фигури в Nissan, включително главният изпълнителен директор Иван Еспиноса, потвърдиха, че макар да искат марката GT-R да се завърне, „към днешна дата няма окончателен план“ и суперколата ще „еволюира“ в бъдеще. Неяснотата се дължи на сложния избор между изцяло електрически автомобил и високопроизводителен хибрид.

Въпреки представянето през 2023 година на концептуалния модел Hyper Force с четири двигателя и мощност 1341 конски сили, който подсказваше за изцяло електрическо бъдеще, вътрешният скептицизъм изглежда е променил стратегията. Главният планиращ директор на Nissan за Северна Америка, Понз Пандикутира, потвърди, че макар да са разработени прототипи на електромобил, те се борят с изискванията за пистата, необходими за GT-R, като според информациите успяват да изминат само една пълна обиколка на Нюрбургринг, преди да се наложи да бъдат презаредени. Общото мнение е, че настоящата батерийна технология, дори и твърдотелната, все още не може да осигури устойчивата производителност, очаквана от Godzilla.

Следователно най-вероятният резултат е хибриден суперкар, който съчетава мощен двигател с вътрешно горене с електрическа помощ. Този подход привежда новия GT-R в съответствие с неговите висококласни конкуренти, като Ferrari 296 GTB и Lamborghini Temerario. За да остане „убиецът на суперколите“, R36 без съмнение ще трябва да произвежда значително повече мощност от 600 конски сили на R35 Nismo.

Новият модел се очаква да излезе на пазара в следващите три до пет години, период на изчакване, който позволява на Nissan, под ръководството на новия главен изпълнителен директор Еспиноса, да се съсредоточи върху стабилизирането на основната си гама, преди да инвестира значителен капитал в нискообемна кола. За верните фенове чакането е продължително, но плановете за R36 с хибридно задвижване гарантира, че наследството на GT-R ще продължи да се развива, запазвайки високите си характеристики и задвижване на четирите колела в ерата на електромобилите.