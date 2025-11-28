Новини
Xiaomi постигна една от заветните си цели с YU7

28 Ноември, 2025 17:04 466 3

  • tesla-
  • xiaomi-
  • китай-
  • продажби

Китайците продадоха повече от Tesla

Xiaomi постигна една от заветните си цели с YU7 - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Китайският пазар на електромобили претърпя значителна промяна през октомври, когато електрическият SUV YU7 на Xiaomi драстично изпревари дългогодишния лидер Tesla Model Y по продажби на дребно на вътрешния пазар в Китай, затвърждавайки бързото изкачване на Xiaomi от технологичен гигант до автомобилна сила. Само няколко месеца след дебюта си през юли, YU7 постигна 33 662 доставки в Китай, като с лекота надмина седана SU7 и, което е по-важно, засенчи приблизително 26 100 продадени Model Y на китайски купувачи за месеца (от общо около 61 500 единици на едро на Tesla).

Това бързо ускорение в продажбите, при което кумулативните доставки на YU7 надхвърлиха 70 000 единици от пускането му на пазара, потвърждава, че кросоувърът е намерил отклик сред местните потребители, които търсят напреднали технологии и висока стойност.

За да отличи още повече своето предложение от силно стандартизираното портфолио на Tesla, Xiaomi представи новата си услуга за персонализиране на Guangzhou Auto Show, смело навлизайки в луксозния сегмент, традиционно зает от европейски марки като Porsche. Тази програма, конкурираща „Paint to Sample“, обещава да пусне над 100 нови цвята боя в сътрудничество с BASF през следващите три години, включително впечатляващото покритие Crystal Purple, представено на модела YU7 Max. Специалните бои ще се предлагат на цена от 11 000 юана (∼1500 долара), заедно с опции за персонализирани алуминиеви джанти и цветни спирачни апарати Brembo, което е в пряко противоречие със стратегията на Tesla, фокусирана върху производствената ефективност, като предлага безпрецедентно ниво на персонализация за масовия пазар.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 уникална кола

    0 0 Отговор
    Тази кола е превозвахме от Бургас за Батуми с ферибота ,и ако пишете на емблемата - Порше нямаше да знам ,че е китайска !!

    17:13 28.11.2025

  • 2 БеГемот

    0 0 Отговор
    Ми нормално теслътъ е толкова грозна че няма накъде....

    17:14 28.11.2025

  • 3 Дон Хуан

    0 0 Отговор
    Това е първото китайско тенеке, което ми харесва, но под условие, че за да се замисля за покупка трябва да е осезаемо под нейните на европейски коли.

    17:20 28.11.2025