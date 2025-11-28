Xiaomi постигна една от заветните си цели с YU7

Китайският пазар на електромобили претърпя значителна промяна през октомври, когато електрическият SUV YU7 на Xiaomi драстично изпревари дългогодишния лидер Tesla Model Y по продажби на дребно на вътрешния пазар в Китай, затвърждавайки бързото изкачване на Xiaomi от технологичен гигант до автомобилна сила. Само няколко месеца след дебюта си през юли, YU7 постигна 33 662 доставки в Китай, като с лекота надмина седана SU7 и, което е по-важно, засенчи приблизително 26 100 продадени Model Y на китайски купувачи за месеца (от общо около 61 500 единици на едро на Tesla).

Това бързо ускорение в продажбите, при което кумулативните доставки на YU7 надхвърлиха 70 000 единици от пускането му на пазара, потвърждава, че кросоувърът е намерил отклик сред местните потребители, които търсят напреднали технологии и висока стойност.

За да отличи още повече своето предложение от силно стандартизираното портфолио на Tesla, Xiaomi представи новата си услуга за персонализиране на Guangzhou Auto Show, смело навлизайки в луксозния сегмент, традиционно зает от европейски марки като Porsche. Тази програма, конкурираща „Paint to Sample“, обещава да пусне над 100 нови цвята боя в сътрудничество с BASF през следващите три години, включително впечатляващото покритие Crystal Purple, представено на модела YU7 Max. Специалните бои ще се предлагат на цена от 11 000 юана (∼1500 долара), заедно с опции за персонализирани алуминиеви джанти и цветни спирачни апарати Brembo, което е в пряко противоречие със стратегията на Tesla, фокусирана върху производствената ефективност, като предлага безпрецедентно ниво на персонализация за масовия пазар.