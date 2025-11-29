Ford представи новото Mondeo

Традиционният седан, макар и изтеглен от европейската гама на Ford, далеч не е изчезнал, тъй като марката официално представи обновения Mondeo (продаван и като Taurus на някои пазари) на автосалона в Гуанджоу. Тази актуализация в средата на жизнения цикъл на модела, произведен в Китай, носи по-изчистен дизайн, по-мощни двигатели и значителен скок напред в технологията на кокпита, което гарантира, че седанът ще остане конкурентен на ключовите пазари в Азия и Близкия изток.

Визуалното обновяване се фокусира върху крайните части, придавайки на големия седан значителна доза ДНК, вдъхновена от Mustang. Предната част е с по-изчистени фарове с модерна LED графика, около по-широка решетка, която се интегрира в по-спортната предна броня. С дължина 4935 ммизваяният профил е запазен, докато задната част се отличава с модернизирани графики на задните светлини и преработена броня с черна облицовка и дифузьор в цвета на каросерията.

Най-значителната промяна се наблюдава под стъклото на обширната двойна екранна конфигурация (12,3-инчов кластер и 27-инчов инфоразвлекателен дисплей). Кокпитът вече използва софтуера SYNC+ от ново поколение, задвижван от усъвършенствания чип Snapdragon 8155. Това хардуерно подобрение, предлага приблизително 3 пъти по-голяма изчислителна мощност на CPU и 5 пъти по-голяма изчислителна мощност на GPU в сравнение с предишния чип, обещава по-гладка работа на интерфейса, по-бързо функциониране и подобрено преживяване с гласовия асистент. Вътре, плаващата централна конзола е преработена, за да включва двойни безжични зарядни подложки, нови поставки за чаши и преместени физически бутони под вентилационните отвори.

Под капака, опциите за двигатели с вътрешно горене и хибридни двигатели на Mondeo получават увеличение на мощността. Сега, 1,5-литровият двигател произвежда 193 к.с. (144 kW), а 2,0-литровия EcoBoost вдига тези цифри до 257 к.с. (192 kW). Хибридната опция доставя комбинирана мощност от 284 к.с. (212 kW). Всички версии остават с предно задвижване (FWD), като се използва 8-степенна автоматична скоростна кутия за бензиновите модели и CVT за хибридните. Седанът се произвежда от съвместното предприятие Changan Ford в Китай. Ford все още не е потвърдил дали механично свързаният кросоувър фастбек, Mondeo Sport (по-рано Evos), ще получи същите актуализации.