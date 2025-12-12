Ford Fiesta се завръща

В света на автомобилостроенето, където електрификацията пренаписва правилата, завръщането на едно истинско име-легенда винаги е събитие. Ford Fiesta – любимецът на Европа, който влезе под кожата на милиони шофьори със своята пъргавина и достъпност, е напът да направи грандиозно електрическо прераждане.

В ход, който спокойно може да бъде наречен стратегически, Ford Europe обяви мащабно партньорство с Renault Group. Тази сделка отваря вратата за напълно електрическа Fiesta EV, която ще използва за основа доказаната платформа Ampere – същата, която вече познаваме от авангардния Renault 5 E-Tech. Очаква се първите бройки на тази вълнуваща нова ера да пристигнат в европейските дилърства още в началото на 2028 година.

По отношение на другите електрически модели, които Ford ще развие в рамките на това партньорство, както и сътрудничеството в сегмента на лекотоварните автомобили и бъдещето на модели като Puma и Focus, както вече ви информирахме, тези стъпки са част от по-широката стратегия на марката за преосмисляне на гамата си в Европа. Този ход предоставя на Ford нужния мащаб и достъп до конкурентна технология за батерии и двигатели, което е абсолютно ключово за оцеляването в сегмента на достъпните градски електрички, доминиран от европейски и китайски производители.

Въпреки че електрическата Fiesta ще заимства от архитектурата Ampere, ръководството на Ford е категорично – това няма да бъде просто „преоблечено“ Renault 5. Американският гигант поема пълен контрол върху дизайна, който вече е представен пред ключови дилъри и е получил „изключително положителни“ отзиви, както и върху всички динамични характеристики.

Президентът на Ford of Europe, Джим Баумбик, подчертава, че автентичната „Ford ДНК“ ще бъде в основата на новия модел. Това означава, че екипите на Ford сами ще настроят управлението, настройките на окачването, спирачките и кормилното управление, гарантирайки, че зад волана на новата Fiesta EV ще усещате именно онзи познат характер, който винаги е отличавал моделите на Синия овал.

Иначе, платформата, която е в сърцето на Renault 5, предлага избор от батерии с капацитет 40 kWh и 52 kWh. По-голямата батерия осигурява пробег до 406 километра (WLTP) и се съчетава с електрически двигател със 148 к.с., способен да ускори хечбека до 100 км/ч за по-малко от осем секунди. Тази конфигурация е идеалната основа за електрическата Fiesta, осигуряваща добра динамика при изключително конкурентна цена. Нещо повече, производството ще се осъществява във френския комплекс ElectriCity, което допълнително ще редуцира производствените разходи и ще ускори навлизането на пазара.

Партньорството с Renault дава на Ford стратегическо предимство – възможността за светкавично бързо разработване, както демонстрира Renault с новия си Twingo, създаден за под две години. Президентът на Ford Motor Company, Джим Фарли, не скри ентусиазма си, наричайки сделката „важна стратегическа стъпка“, която ще позволи създаването на „модерни, ефективни и емоционални градски автомобили“.

Ако новината за електрическата Fiesta е повод за радост, то идеята за завръщането на легендарната Fiesta ST в електрически формат е направо взривоопасна интрига! Благодарение на достъпа до технологиите на Alpine, и по-конкретно на техния hot-hatch A290, пред Ford се открива още една блестяща възможност.

Може да видим наточен електрически хечбек с мощност до 217 к.с., предно задвижване, специално настроено окачване с по-широка следа и ревизирана геометрия. Тази стъпка би била епохална за Ford, възраждайки емблематичните им „наточени“ модели в новата електрическа ера. Баумбик недвусмислено потвърждава тази визия, заявявайки, че компанията съзнателно залага на емоционалните и "драйвърски модели – тенденция, която виждаме и в коли като Mustang GTD и Ranger Raptor.

Очевидно е, че Ford не просто пристъпва към електрификацията, а я превръща в шанс за възраждане на своите икони, съчетавайки доказаната си ДНК с модерната френска технология. Но едно е ясно - бъдещето на Fiesta е електрическо.