BMW готви коледна изненада за феновете си (ВИДЕО)

BMW превръща рекламна кампания за празниците в автомобилно събитие, като стратегически включва загадъчен тийзър за неизвестен модел в сезонната си кампания. Скрита в дигиталния коледен календар на марката, кутията за 24 декември се отваря, за да разкрие един-единствен, затъмнен силует – изненада за Бъдни вечер, която разбуни индустрията.

Анализът на тийзъра, който придружава списък с настоящите изцяло електрически флагмани на BMW (iX1, iX2, i4, i5, i7), потвърждава, че мистериозният автомобил също ще бъде електромобил. Формата му силно навежда на мисълта за компактен кросоувър или SUV, което кара повечето експерти да се фокусират върху нов вариант на наскоро представения iX3 – първият модел, построен на специалната платформа Neue Klasse на BMW.

Най-вероятният кандидат за представяне е слуховете за iX3 M60 или подобен високопроизводителен вариант. Шпионски фотографи вече са заснели прототипи на iX3 M60, които се тестват, което предполага мощен модел, оборудван със спортно настроено окачване, по-големи спирачки и агресивни козметични подобрения, за да се отличи от стандартния iX3 50 xDrive, който дебютира през септември. Като се има предвид, че iX3 50 xDrive вече може да се похвали с двойна моторна конфигурация, 463 к.с., M вариантът лесно би могъл да надхвърли 500 к.с.

Втората, макар и по-малко вероятна възможност, е да видим дългоочаквания нов седан i3 или по-големия кросоувър iX5, който ще дебютира през 2026 година. Въпреки това, собственото потвърждение на BMW, че „ще последват и други изцяло електрически варианти“ след първоначалното пускане на iX3, прави новия поглед върху компактния SUV – като спортен M модел или обещаната версия с един мотор и задно задвижване – най-сигурният залог за коледната изненада.