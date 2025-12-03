Формула 1: Какво трябва да се случи в Абу Даби, за да триумфират Норис, Верстапен или Пиастри?

След драматичната победа на Макс Верстапен в Катар, битката за Световната титла във Формула 1 за сезон 2025 година остава жива до последния кръг. Гран При на Абу Даби се превръща в арена на тристранен сблъсък – ситуация, която не е наблюдавана от 2010 година, когато цели четирима пилоти имаха математически шанс за трофея.

В навечерието на финалното състезание, погледите са насочени към звездите на McLaren, Ландо Норис и Оскар Пиастри, както и към асът на Red Bull Racing, Макс Верстапен. С оставащи само 25 точки за спечелване (Абу Даби не е спринт уикенд и вече не се присъждат точки за най-бърза обиколка), напрежението е осезаемо.

Ландо Норис: Подиумът е достатъчен

Ландо Норис е безспорният фаворит и позицията му е най-комфортна. За да запечата първата си световна титла във Формула 1, младият британец се нуждае от само 13 точки, независимо от представянето на неговите съперници.

Норис става шампион в Абу Даби, ако:

Завърши на подиума (1-во, 2-ро или 3-то място) – Това е най-чистият и сигурен път към титлата.

Завърши 4-ти или 5-ти, при условие че Макс Верстапен не спечели състезанието.

Завърши 6-ти или 7-ми, при условие че нито Верстапен, нито Пиастри спечелят.

Любопитен Факт: Ако Норис е 7-ми, а Верстапен е 2-ри, двамата ще имат по 414 точки. Норис печели титлата по критерия за повече втори места, тъй като имат еднакъв брой победи.

Завърши 8-ми, Верстапен е извън първите две места, а Пиастри не печели.

Завърши 9-ти, Верстапен не е на подиума (1-ви, 2-ри или 3-ти), а Пиастри не печели.

Любопитен Факт: Ако Норис е 9-ти, Пиастри 2-ри, а Верстапен 4-ти, и тримата имат по 410 точки. Норис взима титлата заради повече втори места.

Завърши 10-ти, Верстапен е извън подиума, а Пиастри не е в топ 2.

Не спечели точки (11-то място или по-лошо, дори отпадане), но Верстапен не е на подиума, а Пиастри не е в топ 2.

Макс Верстапен: Надеждата е в грешка на съперника

След като спечели предходния кръг, Макс Верстапен запази крехки шансове. Той не може да си позволи да завърши по-назад от трето място и трябва да се моли за грешки от страна на пилота на McLaren.

Верстапен става шампион, ако:

Спечели състезанието, а Норис финишира 4-ти или по-назад.

Завърши 2-ри, Норис е 8-ми или по-назад, а Пиастри не печели.

Забележка: Ако Верстапен е 2-ри, а Норис 7-ми, титлата отива при Норис заради повечето втори места.

Завърши 3-ти, Норис е 9-ти или по-назад, а Пиастри не печели.

Верстапен не може да стане шампион, ако завърши 4-ти или по-назад, независимо какво постигат неговите конкуренти.

Оскар Пиастри: Нужен е спортен катаклизъм

Шансовете на Оскар Пиастри са строго математически и изискват двамата му съперници да претърпят сериозен провал.

Пиастри става шампион, ако:

Спечели състезанието, а Норис завърши 6-ти или по-назад.

Завърши 2-ри, Норис е 10-ти или по-назад, а Верстапен финишира 4-ти или по-назад.

Пиастри не може да стане шампион, ако завърши 3-ти или по-назад, независимо от резултатите на Норис и Верстапен.

Гран При на Абу Даби обещава да интересно. състезанието ще се проведе на седми декември от 15.00 часа българско време и ще бъде от критично значение за определяне на Световния шампион на Формула 1 за 2025 година.