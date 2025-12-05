Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Пилотите във Формула 1 с традиционната си вечеря преди финала на сезона

Пилотите във Формула 1 с традиционната си вечеря преди финала на сезона

5 Декември, 2025 11:29 586 3

  • пилоти-
  • формула 1-
  • спорт

Тримата, които отсъстваха, бяха Нико Хюлкенберг и съотборниците в Астън Мартин Фернандо Алонсо и Ланс Строл

Пилотите във Формула 1 с традиционната си вечеря преди финала на сезона - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Превърналата се в традиционна вечеря на пилотите във Формула 1 преди финалния кръг за сезона се проведе и във вчерашния ден, като тя беше уважена от 17 от състезателите.

Тримата, които отсъстваха, бяха Нико Хюлкенберг и съотборниците в Астън Мартин Фернандо Алонсо и Ланс Строл. Не е ясно защо всеки един от тях избра да не се включи във вечерята, на която те са присъствали в миналото.

Все още не е ясно и дали пилотите са си разделили сметката, или тя е била платена от само един от тях. В миналото неколкократно се е случвало Люис Хамилтън да покрива цялата сметка за тази вечеря.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мдааа

    1 1 Отговор
    всички са мултимилионери. Всеки може да плати сметката и няма да разбере, че го е направил

    11:33 05.12.2025

  • 2 абе Павка

    0 0 Отговор
    как успя да окепазиш снимка с такова качество в оригинала?

    11:33 05.12.2025

  • 3 Факт

    0 1 Отговор
    Всички са с визия и акъл на шофьори.Единствено Хамилтън е по-интелигентен, но той си е обратен и не го крие.Същия приветства Ралф Шумахер в клуба, когато последния декларире своята секс ориентация.

    11:45 05.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ