Пилотите във Формула 1 с традиционната си вечеря преди финала на сезона

Превърналата се в традиционна вечеря на пилотите във Формула 1 преди финалния кръг за сезона се проведе и във вчерашния ден, като тя беше уважена от 17 от състезателите.

Тримата, които отсъстваха, бяха Нико Хюлкенберг и съотборниците в Астън Мартин Фернандо Алонсо и Ланс Строл. Не е ясно защо всеки един от тях избра да не се включи във вечерята, на която те са присъствали в миналото.

Все още не е ясно и дали пилотите са си разделили сметката, или тя е била платена от само един от тях. В миналото неколкократно се е случвало Люис Хамилтън да покрива цялата сметка за тази вечеря.

One big F1 family ❤️



The 2025 end of season drivers’ dinner!#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/Pmv8CMv1m4 — Formula 1 (@F1) December 4, 2025