Ford сключи стратегическо партньорство с Renault за производство на автомобили

9 Декември, 2025 11:25 593 2

Двете компании ще си партнират в няколко сегмента

Ford сключи стратегическо партньорство с Renault за производство на автомобили - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Ford направи драматичен стратегически завой в Европа, сключвайки исторически съюз с Renault Group, за да стабилизира намаляващото си присъствие и да ускори офанзивата си в областта на електромобилите (EV). Този ход идва в момент, в който пазарният дял на Ford в Европа е спаднал от 8,3% през 2005 година до скромните 2,9% през първите десет месеца на 2025 година, като спадът се утежнява от преустановяването на производството на иконични модели като Fiesta, Focus и Mondeo.

Съгласно новото споразумение Ford ще разработи и пусне на пазара поне два нови електрически леки автомобила, произведени от Renault в северна Франция в центъра ElectriCity. Тези модели ще се възползват от специализираното подразделение на Renault за EV, Ampere, и неговата високоефективна платформа AmpR Small – архитектурата, на която се базират малките електромобили като Renault 5, Renault 4 и Nissan Micra.

Първият от двата електромобила с марката Ford се очаква да се появи в шоурумите в началото на 2028 година. Докато Renault се занимава с инженерството и производството, главният изпълнителен директор на Ford Джим Фарли подчерта, че новите автомобили ще се отличават с „автентичното ДНК на марката Ford и отличителна динамика на шофиране“, както и с „емблематичен дизайн“, обещавайки по-голяма диференциация от простото сменяне на емблемата. Предвид малката платформа AmpR, спекулациите в бранша сочат, че моделите ще бъдат нов хечбек и малък кросоувър, вероятно насочени към сегментите на бившите Fiesta и Puma.

Въпреки че партньорството предоставя на Ford жизненоважна възможност да ускори пускането на нови модели и да си възвърне позициите на конкурентния пазар, марката не може да очаква да възстанови предишното си господство на пазара. Тези нови модели ще бъдат по-скъпи от своите предшественици, което ще затрудни възстановяването на обема. Освен това, съюзът се простира отвъд леките автомобили, тъй като двата гиганта подписаха и писмо за намерение за съвместно разработване и производство на малки леки търговски превозни средства (LCV), комбинирайки своя опит в сегмента на LCV, за да се борят за лидерство в тази печеливша категория.


  • 1 карчи

    4 0 Отговор
    Тъпите сегашни мериджейни на Форд продължават да творят глупост след глупост! Заклаха златните кокошки и сега чакат чуждите да им люпят яйца, тъпаци!

    Коментиран от #2

    11:47 09.12.2025

  • 2 Отодете

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "карчи":

    в някой шоурум и вижте новите модели. Седнете в някой, ако можете и ще разберете, защо се случва гореописаното. Само евтина пластмаса и два таблета отпред, и т.н. Ако сте по едър човек, ще се чувствате, като в консерва.

    12:05 09.12.2025