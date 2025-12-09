BYD пуска серия нови електрически модели, един от които (с дължина 4.9 м) на цена под €18 500

Китайският автомобилен колос BYD (Build Your Dreams) е напът да залее световния пазар с нови електрически предложения, които обещават да комбинират модерна технология с достъпна цена. Гамата на компанията скоро ще бъде разширена с няколко освежени и изцяло нови електрически автомобила, като се акцентира върху седани и хечбеци, чиято мощност ще достига впечатляващите 326 конски сили.

Въпреки че официалният старт на продажбите е планиран за началото на 2026 година, първите шпионски снимки и детайли вече се появиха в интернет, благодарение на CarNewsChina, давайки ни възможност да надникнем в бъдещето на достъпната електрическа мобилност.

BYD Qin Max: Новото оръжие в сегмент D

Едно от най-интригуващите нови попълнения е електрическият седан от D-класа BYD Qin Max. Този модел е позициониран като изключително конкурентен, като прогнозната му цена ще бъде под €18 500. Автомобилът се отличава с необичаен, за стандартите на BYD, дизайн на предната част, който вероятно цели да привлече нови клиенти.

По отношение на задвижването, Qin Max ще бъде наличен с два електрически двигателя, предлагащи избор между 163 к.с. и по-динамичната версия с 326 к.с. Размерите му го правят пряк конкурент на утвърдени модели в средния клас: дължина 4866 мм, ширина 1880 мм, височина 1495 мм и междуосие 2820 мм.

Обновената серия Seal: Повече мощност и технологии

Серията Seal, която вече е добре позната, също получава значителни подобрения.

BYD Seal 06 Този електрически седан и неговата GT хечбек версия претърпяват сериозна модернизация на външния вид. Ще видим по-големи фарове, преработен капак на багажника, нови брони и обновени светлини. Технологичният арсенал е разширен със система за полуавтономно шофиране. Базовият двигател от 163 к.с. е запазен, но гамата се допълва от по-мощни модификации с 272 к.с. и топверсия с 326 к.с. Максималната скорост е електронно ограничена до 190 км/ч. Съобщава се, че моделът ще бъде оборудван с усъвършенствана литиево-железно-фосфатна (LFP) батерия, известна с дългия си живот и по-ниска цена.

BYD Seal 07 Големият петметров седан BYD Seal 07 също е част от вълната на обновяване. Той ще получи изцяло нова предна част, която да подчертае луксозния му характер, и подобно на по-малкия си събрат, ще бъде оборудван със система за полуавтономно шофиране. Този модел също ще предлага най-мощната задвижваща система от 326 конски сили.

С тези нови попълнения, BYD не просто разширява гамата си, а стратегически запълва ниши, предлагайки мощност и технологии, които доскоро бяха запазени само за много по-скъпи марки.